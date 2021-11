La Sécu va accompagner les PMI

Une Commission permanente (CP) du Conseil départemental s’est tenue le mercredi 10 novembre 2021 dans les locaux de la mairie de Mamoudzou sous la présidence de Ben Issa Ousséni avec une trentaine de rapports à l’ordre du jour, tous adoptés.

Parmi eux, le rapport 2021 – 1008 relatif à l’accompagnement des sportifs qui souhaitent être admis aux Jeux des Îles de l’Océan Indien dans la délégation de Mayotte. Il s’agit de créer un dispositif de prise en charge des sportifs de haut niveau licenciés à Mayotte mais résidant hors de Mayotte. Le soutien du département permet de prendre en charge les frais liés à leur mutation sportive à Mayotte tout en leur permettant de résider hors Mayotte pour s’entraîner dans les clubs d’accueil et de participer aux compétitions et stages.

Concernant la commission développement économique et coopération décentralisée, le plan de financement des travaux de réhabilitation de la voirie forestière en forêt domaniale du mont Combani a été validé avec une quote-part du Conseil départemental à hauteur de 214 499,53 euros, ainsi que le rapport sur l’attribution d’une subvention de 118 866 € à la l’organisme de formation DAESA pour le cofinancement d’un projet de mobilité ERASMUS+ dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre Stratégique de Coopération décentralisée et d’action Internationale. L’objectif est ici de soutenir les actions et initiatives renforçant l’intégration de Mayotte au sein de l’Union Européenne en tant que Région Ultrapériphérique.

L’assemblée a également adopté le rapport 2021 – 1026 de la commission solidarité, action sociale et santé, relatif au financement et au partenariat entre la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte et le Département pour assurer la prise en charge des prestations réalisées par les services départementaux de Protection Maternelle et Infantile au titre des activités de protection de la santé maternelle et infantile et es activités de planification familiale et d’éducation familiale.

L’objet de la convention est de fixer les conditions de la participation financière de la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte aux actions de prévention et de santé publique menées par le Service départemental de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et de définir des actions de prévention médico-sociale complémentaires à mener conjointement.