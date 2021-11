44 conseillers numériques et 3 millions d’euros pour connecter la population

La fracture numérique touche une grande majorité de la population de Mayotte puisqu’en 2018, seuls 17 % des ménages disposent d’un abonnement internet haut débit à leur domicile (INSEE). Phénomène qui existe dans une moindre mesure en métropole.

Dans le cadre du plan France Relance, le gouvernement met en place le dispositif «Conseillers Numériques France Services» en débloquant 250 millions d’euros pour recruter 4 000 conseillers. Mayotte bénéficie de 3 millions d’euros utilisés dans la mise à disposition de 44 conseillers numériques pour une durée de deux ans, avec une formation de quatre mois prise en charge à 100% par l’Etat. « Il s’agit de rapprocher le numérique du quotidien des citoyens qui en seraient les plus éloignés », indique le conseil départemental.

Ces nouveaux conseillers étaient présentés ce 10 novembre au préfet, par le président du conseil départemental Ben Issa Ousseni, en présence du 1er vice président Salime Mdéré et de la 2e vice-présidente Tahamida Ibrahim en charge du numérique.

« La transformation progressive de notre société est indéniable, avec un recours de plus en plus important aux outils numériques », constatait le président du CD, qui évoquait les améliorations à apporter, notamment du côté du conseil départemental, « la mise en place des infrastructures de très haut débit, mais également le développement des usages professionnels et privés. » Les services publics sont d’ailleurs invités à se tourner de plus en plus vers « l’e-administration », et à dématérialiser (factures, DRFIP, CAF, subventions, etc.)

Les conseillers numériques auront pour missions essentielles d’accompagner à la réalisation de démarche administrative en ligne, de sensibiliser aux enjeux du numérique, « et de favoriser des usages citoyens et critiques et de soutenir les Mahoraises et les Mahorais dans leurs usages quotidiens du numérique. » Ils sont actuellement en formation à la CCI, et se rendront dans les « Tiers-lieux » que sont les Maisons France services, les CCAS, ou les associations, pour rencontrer les habitants.