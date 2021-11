” La France s’engage” récompense un projet mahorais sur la mobilité à hauteur de 100.000 euros

“La France s’engage” est une initiative lancée en 2014 par François Hollande, alors président de la République, avec pour objectif de mettre en valeur et faciliter l’extension d’initiatives socialement innovantes, d’intérêt général, portées bénévolement par des individus, des associations, des fondations, des entreprises de l’économie sociale et solidaire. Chaque année, des projets sont encouragés.

Ainsi, ce le 8 novembre au soir, à la Bourse de Commerce-Pinault Collection, les dirigeants des grandes entreprises de la France s’engage et son président, François Hollande, ont remis leur prix aux 17 lauréats, dont ceux des 4 ultramarins. Parmi eux un projet mahorais, “Emanciper Mayotte” présidé par Houssaïni Tafara, qui accompagne les étudiants mahorais lors de leur mobilité étudiante en créant des dispositifs complets d’accompagnement à la mobilité éducative.

La dotation de 100.000 euros et l’accompagnement de La France s’engage permettra à l’association d’ouvrir des antennes à la Réunion, à Paris et au Québec, pour accueillir et accompagner en présentiel leurs bénéficiaires. Ses structures proposeront par exemple : des activités d’accueil des nouveaux arrivants, un accompagnement à l’installation, des solutions d’hébergement d’urgence, des ateliers de soutien scolaire, des ateliers de cours du soir pour les étudiants qui rencontrent des difficultés, des ateliers pour accompagner à la réorientation des personnes en situation d’échec ou de décrochage scolaire.

Un autre projet retenu va bénéficier à Mayotte, il est réunionnais: “Webcup” accompagne et forme les populations au numérique via des ateliers et stages pour enfants et jeunes (coding, robotique, logiciels multimédias, impression 3D), séniors (matériel informatique, smartphone, réseaux sociaux, visioconférence) et publics prioritaires (chantiers d’insertion numérique). Structuré à La Réunion, le projet d’essaimage porte sur le territoire de Mayotte De manière concrète, la dotation de 60.000 euros et l’accompagnement de La France s’engage permettra à l’association de se développer à Mayotte pour y accompagner près de 2.500 mahorais d’ici 3 ans.

A.P-L.