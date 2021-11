Café Naturaliste sur l’étendue de la faune marine à Mayotte

Les Naturalistes de Mayotte vous invite à son café naturaliste sur la faune marine de Mayotte. Comment parler des 3617 espèces d’animaux marins qui peuplent le lagon de Mayotte ?

Pour répondre à ce défi, le Café Naturaliste, se propose d’illustrer les principaux groupes d’animaux marins mahorais et d’enseigner comment les reconnaître. La classification des espèces permet en effet de ramener les millions d’espèces connues à seulement 36 « embranchements », dont une dizaine concerne des animaux facilement observables dans notre lagon, à leur tour divisés en classes et en ordres en fonction de leurs particularités morphologiques. Des coquillages aux crustacés, des sympathiques dauphins aux mystérieux plathelminthes, et des fascinantes crevettes-mantes aux plus féériques des nudibranches, du pwedza au gadzassi, venez apprendre à y voir clair dans le foisonnement du vivant mahorais.

Le café-naturaliste se tiendra le mercredi 17 Novembre au restaurant La Croisette à Mamoudzou (sur le quai derrière le marché), à 18 heures et en accès libre. Possibilité de se restaurer sur place. La conférence, animée par Frédéric Ducarme, enseignant-chercheur au Museum national d’histoire naturelle, est ouverte à tous, et vulgarisée de manière à être comprise sans formation initiale, mais prévue pour que même les plongeurs les plus chevronnés puissent s’y instruire…

Le suivant sera le 24 novembre à 18h sur la thématique de l’érosion des sols en l’envasement du lagon présentés par Jean-François Desparts chef de projet LESELAM au BRGM.