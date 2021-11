Le ministre de la Justice annonce sa venue début décembre à Mayotte

La loi de Finance est en débat pour 2022. Le ministère de la Justice a défendu favorablement son budget semble-t-il, en hausse pour la 2ème année consécutive. La justice de proximité et l’accès aux droits sont notamment bien dotés, en progression de 30% par rapport à 2021. Rapprocher la Justice du citoyen est un des objectifs poursuivis par le Garde des Sceaux, avec notamment la mise en place de « points justice » depuis le début de l’année, et la mise à disposition de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) d’un personnel de « réserve ». C’est sur notamment sur ces deux déclinaisons à Mayotte que Thani Mohamed interpellait Eric Dupond-Moretti, ainsi que sur le rapport « Sécurité à Mayotte » du Sénat.

Sur ce dernier point, le ministre annonçait sa visite sur notre territoire, « où la délinquance est très importante » : « J’irai à Mayotte début décembre », et embrayait sur une « réponse pénale forte » mise en place ici. « Le Centre pénitentiaire est à 166% d’occupation ». Une densité qui appelle à s’adapter en fonction de la gravité des peines : « Nous effectuons des transferts vers la prison du Port à La Réunion, nous développons la libération sous contrainte et les aménagements de peine sous bracelets électroniques, le placement extérieur et les Travaux d’Intérêt général. » Des TIG encore insuffisamment proposés à Mayotte, en raison de la pénurie d’encadrement, « la ‘Plateforme TIG 360°’* fonctionne sous condition », déjà celle d’être opératinnelle à Mayotte. « Les juges doivent savoir ce qu’ils ont à disposition », comme placement.

La visite du ministre sera l’occasion de faire le point avec lui sur les « points d’accès justice » à Mayotte, qui sont « un maillage territorial pour les territoires dépourvus de point d’accès aux droit », mais n’a pas cité notre île, et sur la « réserve » constituée de retraités de la fonction publique pour la PJJ qui prend en charge les mineurs ayant déjà eu affaire à la Justice.

Anne Perzo-Lafond

* Plateforme numérique facilitatrice créée par l’Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP), qui a notamment vocation à développer la peine de travail d’intérêt général