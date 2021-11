Commémoration de l’Armistice : la ville de Mamoudzou inaugure son monument aux morts

C’est sous la pluie que Mayotte a commémoré la victoire de 1918 ce jeudi, occasion d’inaugurer la stèle du monument au mort place de l’Ancien marché à Mamoudzou.

La cérémonie de la journée nationale de commémoration de la victoire de 1918, de la paix et d’hommage à tous les morts pour la France a été présidée à Mayotte par le préfet Thierry Suquet en présence des autorités civiles, militaires et des anciens combattants et patriotes.

Elle fut l’occasion pour la ville de Mamoudzou d’inaugurer son monument aux morts situé sur la place Zakia Madi. Cette stèle, érigée en l’honneur des citoyens-soldats morts au combat, comporte les noms des 17 mahorais morts pour la France.

À cette occasion, le préfet de Mayotte a remis des décorations à l’Adjudant-chef Chanfi et l’Adjudant Plante.

Nisra Jaffar et les élèves du collège “Zakia Madi” de Dembeni ont lu une lettre d’un poilu, et les collèges de”Bouéni M’titi” à Labattoir et “Ylang-Ylang” de Kani Keli étaient également présents, vêtus de tee-shirts bleu-blanc-rouge en fonction de l’établissement. Un plus par rapport aux autres années, une implication républicaine des plus jeunes.