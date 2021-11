La Course de pneus version junior cette année et à huis clos

Evènement emblématique de Mayotte qui se déroulait en juin, la Course de pneus a pu être maintenue sous un nouveau format pour sa 37ème édition. Elle s’est déroulée ce samedi 6 novembre au stade Baobab de M’ tsapéré à huis clos, en mettant en compétition les enfants de 8 à 12 ans. Ce sont 320 enfants qui se sont lancés sur la ligne de départ de cette édition “placée sous le signe du Covid”, rapporte l’agence.

Tout au long de la matinée, les enfants ont pris le départ des courses, jusqu’à la grande course qui a permis de départager les 3 meilleurs garçons et 3 meilleures filles. Et cette année sur ce parcours revisité, les vainqueurs garçons ne sont pas de Mamoudzou. Pour la première fois, le vainqueur et le 2ème sont originaires de Petite Terre. Le 3ème est quant à lui originaire de Sada. Du côté des filles, le trio gagnant est originaire de Mamoudzou.

Plusieurs partenaires ont oeuvré à la réussite de l’évènement : La ville de Mamoudzou, le service civique, UFOLEP, Wenka Culture, Action Coup de Pouce, Club d’Athlétisme de Mamoudzou, ainsi que la préfecture de Mayotte, l’ANCT et l’Europe et grâce au financement de Air Austral, Axe, Orange, SMTPC, Point S, BFC, Coca Cola, MCTP, ADEP.