Covid : nouvelle augmentation des indicateurs

Au cours de la semaine du 1er au 7 novembre, 124 cas de COVID-19 confirmés ont été identifiés parmi les patients domiciliés à Mayotte. Le taux d’incidence est de 44,4 cas pour 100.000 habitants, il était de 42,2 il y a 2 jours.

Le taux de positivité est donc lui aussi en augmentation, 3,7% contre 3,6%.

Dans un contexte national et mondial de regain de la contagion, les indicateurs de l’épidémie continuent d’augmenter à Mayotte.

“Les gestes barrières et les protocoles sanitaires doivent absolument être respectés !”, souligne l’ARS Mayotte qui appelle à une “remobilisation”. “La priorité de tous doit être la vigilance et la prudence face à la COVID-19. Il faut veiller au strict respect, en toutes circonstances, des gestes barrière, limiter les contacts sociaux, et respecter les mesures en application que l’on soit vaccinés ou non.”

Dans un souci de préservation de la santé de tous, l’ARS appelle toutes les personnes qui ne sont pas encore vaccinées à le faire dès que possible.