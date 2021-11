Les nouvelles cartes de transport scolaire en vente

Le réseau Halo indique les modalités pour acquérir les cartes de transport scolaire 2021/2022 au sein des établissements scolaires selon le planning ci-dessous.

Les cartes sont vendues au tarif suivant : 10 euros pour le 1er enfant de la fratrie, 5 euros pour le 2ème enfant de la fratrie, 15€ pour tout duplicata en cas de perte.

“Merci de bien vouloir faire l’appoint lors de votre achat. Nous rappelons que l’absence de titre, l’utilisation de titre non valable, la falsification du titre de transport scolaire, le prêt du titre de transport à un autre usager, l’utilisation d’un titre appartenant à un autre usager, constituent des fraudes et seront sanctionnées d’une amende forfaitaire de 15€.

Pour plus d’informations et surtout pour rester informé des évolutions concernant la vente des cartes de transport scolaire du Département de Mayotte et bien d’autres informations utiles, suivez-nous sur le site internet « halo.yt » et le Facebook @HaloMayotte.”