Le diabète, une maladie de la précarité

Depuis sa création en 1991, la Journée Mondiale du Diabète, organisée chaque 14 novembre, est le symbole d’une mobilisation collective en France. Il s’agit de mieux faire connaître le diabète, sa prise en charge et surtout les moyens de le prévenir.

A l’occasion de cette journée, différents rendez-vous sont organisés à Mayotte en partenariat avec Rediab Ylang, les pharmacies, les CCAS, et avec le soutien de l’ARS. L’enjeu est ici de favoriser les changements de comportements pour prévenir et lutter contre cette maladie.

Le diabète est une maladie métabolique caractérisée par une concentration en sucre trop forte dans le sang. Avec le temps, elle peut provoquer de graves complications cardiaques, vasculaires, rénales, oculaires.

À Mayotte, d’après les premiers résultats de l’enquête de santé « Unono Wa Maoré » réalisée par Santé Publique France, il s’avère que un adulte sur 10 est touché par le diabète en 2018 – 2019 (10,6%). Parmi les enquêtés, près de la moitié des diabétiques sont des femmes et ont découvert leur statut lors de l’étude.

Le diabète sévit plus là où le niveau de vie est plus faible et la précarité plus élevée. Mayotte connait une transition démographique, nutritionnelle et alimentaire rapide avec une évolution des modes de vie pouvant conduire à une activité physique insuffisante et une alimentation déséquilibrée. La sédentarité, le surpoids et l’obésité constituent des facteurs à l’origine de la forte prévalence sur le territoire. Les personnes diabétiques à Mayotte découvrent souvent leur état au stade de complications. Le dépistage est, par conséquent, un acte essentiel au niveau de la prévention

Il existe, par ailleurs, des mesures simples et efficaces pour prévenir la maladie et ses complications : Pratiquer régulièrement une activité physique, adopter une alimentation équilibrée, respecter un suivi médical régulier.

Du 8 au 14 novembre, une campagne de dépistage du diabète gratuite et ouverte à tous sera organisée, en partenariat avec plusieurs CCAS (voir la liste) et dans la pharmacie la plus proche de chez vous !

Enfin, le premier concours culinaire de l’île, UPIHA NA UDJMA, sera diffusé le 14 novembre sur Kwezi TV à 20h. Il a pour objectif de faire connaitre la maladie du diabète, de sensibiliser à l’équilibre alimentaire et à la pratique d’une activité physique, de revaloriser les aliments locaux mais également d’encourager l’implication de tous en cuisine.