Covid : stabilité des indicateurs

Les services de santé enregistrent toujours 85 nouveaux cas en une semaine, soit un taux d’incidence stable à 30,1 cas pour 100.000 habitants. Et un taux d’incidence de 2,5% contre 2,6% il y a deux jours.

Ces indicateurs ont doublé la semaine dernière en raison, selon l’ARS Mayotte, d’un “relâchement constaté des gestes barrières, notamment dans le milieu du travail”.

L’ARS rappelle que ces gestes sont capitaux pour lutter contre la propagation du Covid-19. “L’épidémie de coronavirus est loin d’appartenir au passé et le respect des gestes barrières doit rester de mise. Au travail, en famille ou entre amis, il est primordial de rester vigilant.

Le principe essentiel des rassemblements doit rester la distanciation sociale. Le port du masque et le lavage des mains doivent aussi rester des éléments décisifs.

Tant que le virus circulera dans la population, la probabilité de le rencontrer, de l’attraper et de le répandre à chaque rassemblement reste élevée.”

Depuis le 1er septembre, la Haute autorité de santé (HAS) recommande une dose de rappel pour les personnes de plus de 65 ans, les personnes immunodéprimées, l’entourage des personnes susceptibles de faire des formes graves de la COVID-19 et certains professionnels comme les personnels soignants, les professionnels du transport sanitaire et les pompiers. Cette dose de rappel concerne les personnes vaccinées depuis plus de six mois.