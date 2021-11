Ciné Musafiri : le programme de cette semaine à Chirongui

Pour soutenir Cine Musafiri, télécharger l’adhésion ci-dessous.

LA FAMILLE ADAMS 2 : UNE VIRÉE EN ENFER

Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez perdus face à leurs enfants qui ont bien grandi, ils sautent les repas de famille, et ils passent leur temps rivé à leurs écrans. Pour tenter de renouer les liens familiaux, ils décident d’embarquer Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et toute la bande dans leur camping-car hanté et de prendre la route pour les dernières tristes vacances en famille.

BANDE ANNONCE : https://www.youtube.com/watch v=H6Zexk0bqBo&ab_channel=FilmsActu

FREDA de Gessica Geneus

Freda habite avec sa mère et sa soeur dans un quartier populaire de Port-au-Prince. Face aux défis du quotidien en Haïti, chacune se demande s'il faut partir ou rester. Freda veut croire en l'avenir de son pays.

Tourné à Haïti en janvier 2020, Freda nous provient d’un territoire de cinéma peu exploré et d’un pays où la production cinématographique reste très limitée. C’est dans un contexte politique délétère (corruption et affrontements armés, depuis le tremblement de terre qui a ravagé l’île il y a plus de dix ans) que Gessica Généus, réalisatrice et comédienne haïtienne, a dû et pu, avec l’aide des habitant·es d’un quartier de Port-au-Prince, mener à bout le tournage de ce premier long métrage de fiction.

En un sens, Freda est à l’image de son héroïne qui persiste à vouloir rester dans son pays et de son autrice qui aura bataillé pour imposer à son film la langue créole plutôt que le français.

Freda de Gessica Geneus est en compétition internationale au Fespaco à Ouagadougou.

VENOM 2, Let there be carnage

Interdit aux moins de 12 ans

Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les traits de Venom, l’un des personnages les plus complexes de l’univers Marvel.

Bande Annonce : https://youtu.be/zgAb1fMfuX4

PAT PATROUILLE LE FILM

Humdinger commence à faire des ravages en tant que maire d’Adventure City. Ryder et les chiots doivent relever le défi. Armée de nouveaux gadgets et équipements passionnants, la Pat’ Patrouille s’associe à un teckel avisé pour sauver les citoyens d’Adventure City.

Bande Annonce : https://youtu.be/tZA8tLIagOc

Dans MOURIR PEUT ATTENDRE,