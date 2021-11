Attendu au ministère de l’Education nationale, le SNUipp suspend sa grève

En dehors des constructions de salles de classe, Rivomalala Rakotondravelo, le secrétaire départemental du SNUipp-FSU, avait mis l’accent sur des revendications sociales et salariales: l’alignement de l’indexation sur les 53% réunionnais, au lieu des 40% à Mayotte et dans les autres Outre-mer, et la revalorisation des carrières pour les instituteurs qui ont commencé au conseil général avant de basculer dans la fonction publique d’Etat. Il attendait sur ces deux sujets une date de réunion au ministère de l’Education nationale à Paris.

Elle a fini par tomber, le 22 novembre, rapporté par le recteur Gilles Halbout qui a reçu le syndicat cette semaine. Il ne serait plus question de l’augmentation de l’indexation, mais d’autres avantages seraient proposés : “Une réunion est prévue dans la semaine du 22 novembre au ministère de l’éducation Nationale. Il y sera entre autres questions de l’aide au logement, du remboursement du loyer, qui concernera aussi les personnels qui ont leur Centre d’Intérêt Matériel et Moraux dans le département, et qui serait enfin aligné sur les autres ministères donc vers le calcul le plus favorable aux personnels, et d’un dispositif de prime pour favoriser l’attractivité et la stabilité.”

Ces mesures concerneraient les professeurs des écoles qui ne perçoivent plus l’Indemnité de Suggestion Géographique (ISG).

Concernant la situation des anciens fonctionnaires de la collectivité départemental, Gilles Halbout nous avait indiqué que plusieurs solutions pouvaient être apportées, sous le biais de “retraites chapeau” ou de rupture conventionnelle. Un groupe de travail devrait permettre d’étudier les barèmes pour l’accès à la hors-classe, le montant des indemnités en cas de rupture conventionnelle, “nous attendons des retour de l’Etat s’agissant du dispositif de “retraite chapeau”.

Enfin, le degré d’ouverture aux contractuels des concours externe et interne, est en discussion.

Le SNUipp-FSU Mayotte fera un nouveau point concernant son intention d’appeler à la grève au sortir de cette rencontre du 23 novembre, “en tout état de cause, il est hors de question de travailler sur des dispositifs indemnitaires qui nous éloigneraient de « l‘alignement » des rémunérations sur le département voisin de La Réunion.”

A.P-L.