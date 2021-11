Une Maison de la tortue sur mesure à Mayotte

L’association Oulanga na Nyamba prépare le premier centre de soin et de découverte des tortues marines à Mayotte, la Kaz’a Nyamba. La Maison de la tortue, espace pédagogique intégré au futur centre, sera conçue de manière collaborative avec les partenaires et le grand public.

La Kaz’a Nyamba, centre de soin et de découverte des tortues marines sera située sur le boulevard des crabes à Dzaoudzi. La Maison de la tortue, espace de découverte dédié à la tortue marine, sera équipé d’une scénographie et muséographie immersive et interactive, adapté au contexte de Mayotte.

“L’objectif est de mettre en valeur la tortue comme symbole du patrimoine naturel mahorais. L’espace devra répondre aux attentes des différentes catégories de publics grâce aux outils présentés dans le cadre du circuit de visite de la Maison la tortue”. Ce sera quasiment un musée puisque les outils pédagogiques seront ludiques et interactifs. “La sélection du contenu pédagogique et des messages à transmettre en priorité sont donc aussi essentiels que les outils de transmission.”

Afin de répondre aux attentes de tous, le grand public est invité à donner son avis. Une enquête est aujourd’hui ouverte, chacun peut participer en cliquant sur le lien dédié.

L’objectif est aussi d’atteindre un rayonnement à l’échelle de Mayotte et au-delà. La conception de la Maison de la tortue est intégrée dans un projet européen FEADER et de nombreux acteurs du territoire y sont associés.

Ce projet est soutenu financièrement par la Préfecture de Mayotte, le Département de Mayotte, le Ministère de la Transition Ecologique, les fond européens FEADER et LEADER

(via le GAL-Est Mahorais), l’Office français de la biodiversité, le Parc naturel marin de Mayotte, la mairie de Dzaoudzi-Labattoir, la Communauté des Communes de Petite Terre, la Fondation Crédit Agricole, le Ministère des Outre-mer et l’ADEME. Avec des partenaires techniques tel que la DRAJES, le Rectorat, la DAC et l’Office du Tourisme de Petite Terre.

En 1998, l’association Oulanga na Nyamba a été créée pour alerter la population de Mayotte sur la problématique du braconnage des tortues marines, une menace qui est toujours d’actualité à Mayotte. “La tortue marine, en tant qu’espèce emblématique et sentinelle du bon état des milieux marins, représente pour l’association un symbole de la préservation au sens large des richesses naturelles mahoraises. L’association porte un message important : le respect de l’environnement doit faire partie intégrante du développement socio-économique de notre île.”