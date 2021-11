Ralentissement du rythme des vaccinations à Mayotte

Les dernières statistiques de l’ARS Mayotte donnent 40,7% de la population en schéma vaccinal complet (toujours sur la base de l’estimation INSEE de la population en 2020 de 280.000 habitants), et 52,8% de premières doses. Et par rapport à la population ciblée par la vaccination, respectivement 63,5% (D2) et 82,2%.

Pour autant, une diminution du nombre de vaccinés est constatée depuis le 18 octobre. Sans doute en lien avec les 90% de vaccinés complètement chez les 50-64ans, tranche d’âge la plus dynamique dans cette démarche.

La semaine dernière le gain en couverture vaccinale D1 et ‘schéma complet’ est nettement plus important chez les 18-29 ans. Le gain en couverture vaccinale ‘schéma complet’ est plus important par rapport au gain en couverture vaccinale D1.

Depuis début septembre, une dose de rappel est administrée aux 65-74 ans et aux 75 ans et plus. Suivi par les autres classes d’âges. La couverture vaccinale rappel était toujours inférieure à 1% la semaine dernière.

En jetant un coup d’œil à nos voisins ultramarins, Mayotte se situe dans un juste milieu. En tête, Saint-Pierre-et-Miquelon, où 81% des habitants ont reçu au moins une dose de vaccin,selon les chiffres publiés le 26 octobre par le ministère des outre-mer, suivi par La Nouvelle-Calédonie, 65%. Les mesures de déplacement vers l’île ont d’ailleurs été allégées, alignées sur celles de Mayotte. En 3ème position, La Réunion, avec 59% de primo vaccinés, puis la Polynésie française, 57%, suivie par Wallis et Futuna, et Mayotte, 50%. Désormais 52,8% même nous dit l’ARS.

En Guadeloupe, 38% de première dose, et en Martinique, 36%, le vaccin reste très discuté, avec une partie du personnel soignant qui est opposé à l’obligation vaccinale. En Martinique, les indicateurs épidémiologiques sont au-dessus des seuils d’alerte, notamment en terme de décès, et le système hospitalier est sous tension. Mardi 26 octobre, le gouvernement a déposé un amendement avant l’examen du projet de loi « vigilance sanitaire » par le Sénat pour prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 décembre en Martinique où la situation sanitaire reste « encore très fragile ».

La Guyane ferme la marche vers la vaccination, avec 28% de primo-vaccinés.

L’objectif de la vaccination reste d’éviter d’attraper une forme grave de la maladie, d’en réduire la contagion, pour ne pas engorger les services de réanimation.

La situation reste fragile à La Réunion où les indicateurs ont dépassé de nouveau le seuil d’alerte, incitant la préfecture à rendre le masque obligatoire dans l’espace public depuis ce 3 novembre, ainsi qu’à l’école primaire dès la rentrée du 8 novembre. A Mayotte, les indicateurs ont remonté pour atteindre en début de semaine un taux d’incidence de 30 cas pour 100.000 habitants (il était de moitié quelques jours auparavant), le taux de positivité est de 2,6%.

A.P-L.