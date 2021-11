Le maire de Chirongui placé en garde à vue avec une partie de son équipe municipale

Le parquet vient de confirmer l’information: 7 personnes ont été placées en garde à vue mercredi matin dont le maire de la commune de Chirongui et un de ses adjoints, et 4 personnes sont entendus en audition libre. “Une enquête est en cours pour infraction à la probité notamment pour prise illégale d’intérêt, délit de favoritisme et détournement de fonds publics”, nous indique le procureur Yann Le Bris.

Qui détaille quelque peu les infractions supposées: “L’utilisation de fonds publics pour des voyages, pour des recrutements qui demandent à être analysés et un certain nombre d’acquisitions et de locations dont la régularité mérite là encore un examen”. Leurs gardes à vue a été prolongée hier au soir et seront levées au fur et à mesure des auditions, “ce qui permettra une analyse complète du dossier”.

L’objectif est d’aboutir à “une réponse judiciaire dans des délais brefs après que les auditions aient permis une analyse éclairée du dossier”, conclut le parquet.

On notera qu’après le jugement de deux élus il y a dix jours et les 48h de garde à vue d’un maire, les affaires de délinquance en col blanc semblent requérir l’attention de la justice.

A.P-L.