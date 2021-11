Une nouvelle agence dédiée à la formation professionnelle

LAREFORM PRO (agence régionale pour la formation professionnelle), c’est son nom, est issue de la réforme de la formation professionnelle votée en septembre 2018 au niveau national. Cette loi donne aux collectivités locales plus de contrôle sur l’offre de formation professionnelle afin de répondre aux mieux aux besoins de chaque territoire. L’enjeu est double : proposer aux bénéficiaires des formations pour lesquelles des emplois existent à la clé, et permettre aux entreprises en demande de trouver des salariés qualifiés dans des domaines précis.

Vendredi matin, le conseil départemental accueillait la réunion de mise en place de cette nouvelle agence, un établissement public placé sous la tutelle de l’assemblée exécutive départementale. A notamment été élu son président, en la personne de Daoud Saindou Malide, 6e vice-président du conseil départemental en charge de la formation et de l’insertion.

“Aujourd’hui on s’est réuni pour l’installation de la nouvelle agence qui va prendre en charge tout ce qui est formation au sein du Département. L’objectif c’est qu’aucun jeune et aucun adulte sur le territoire qui a envie de se former ne soit oublié” résume le nouveau, et premier, président de l’agence.

“Les missions de l’agence c’est de former tous les habitants qui ont envie de se former. Le territoire manque d’ingénierie, on nous le rabâche souvent. Au niveau du département, on veut faire en sorte que cette question là ne se pose plus d’ici la fin de la mandature”.

Dans la salle DRH du Département, l’élection du président de l’agence s’est déroulée en présence d’un représentant de l’association des maires, et ce n’est pas un hasard ou une simple question de protocole.

Partenariat avec les mairies