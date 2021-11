Le syndicat FO transport relance une alerte dans les transports scolaires

Le secteur du transport scolaire n’est pas explicitement cité dans le dernier communiqué, mais il est la principale composante du Transport routier de voyageurs à Mayotte. “Attention, ça va péter!” met en garde les représentants syndicaux, en s’en prenant au préfet Thierry Suquet, “A quoi joue le délégué du gouvernement à Mayotte et les élus de Mayotte sont tous complices ?”

Il met en garde sur “le ras-le-bol des conducteurs, médiateurs, contrôleurs et transporteurs”, et juge qu’après les 5 protocoles d’accord des 20 février 2015, 24 janvier 2018, 27 novembre 2020, 17 septembre 2021, et le dernier du 22 octobre 2021, les engagements ne sont pas suivis de faits et croit y voir une intention de « Négocier un nouvel accord sans action concrète”. L’après protocole est censé avoir commencé à être appliqué depuis la semaine dernière de rentrée scolaire de la Toussaint.

Le syndicat demande un entretien avec le premier ministre en personne, avec l’ensemble des responsables des Transports Routiers de Voyageurs à Mayotte, faute de quoi “les routiers de voyageurs sont prêts à relancer les blocages sans délai”.

A.P-L.