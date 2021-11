Flambée des prix du carburant en novembre

Rouler ou cuisiner n’aura jamais coûté aussi cher à Mayotte. Suivant une tendance mondiale, les prix des carburants subissent ce lundi une hausse inédite, tant par le prix atteint que par la brutalité de l’augmentation.

Supercarburants sans plomb : 1,65 € / litre (+3,12%)

Gazole : 1,38€ / litre (+6,98%)

Pétrole lampant : 0,96€ / litre (+10,33%)

Mélange détaxé : 1,13€ / litre (+4,62%)

GO Marine : 1,00€ / litre (+9,89%)

La bouteille de gaz de 12kg est de 26,00 euros. (+6,12%)

La préfecture explique que “la sortie de la crise sanitaire et l’accélération de la reprise économique au niveau mondial créent un contexte de hausse des prix des carburants fruit d’un déséquilibre conjoncturel entre l’offre et la demande. Sur les 15 premiers jours ouvrés du mois de novembre, la cotation mondiale moyenne de l’essence enregistre, une augmentation de 7.3 %, et celle du gazole augmente de 18 %. Cette hausse des cotations internationales, combinée avec la dépréciation de l’euro par rapport au dollar (-1.8%) expliquent ces évolutions des prix des carburants à Mayotte. En ce qui concerne le gaz, le prix augmente de 6.12 % en raison de la forte augmentation de la cotation mondiale mensuelle du butane qui s’établit à 795 $/T, soit une hausse de 19,55%.”

Et si cela vous paraît un peu abstrait, on vous la fait en bref : tout augmente, et ce n’est pas une bonne nouvelle pour les pêcheurs, transporteurs, taximen et autres professionnels dépendant de ces hydrocarbures, qui risquent à leur tour de devoir répercuter cette hausse.