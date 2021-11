2ème Créathlon, le concours d’entrepreneuriat pour les étudiants de CREAPEPITE

Les activités de sensibilisation à l’entrepreneuriat à destination des étudiants et des jeunes diplômés par le PEPITE (Pôle Étudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat) Mayotte se poursuivent. Le Jeudi 4 novembre aura lieu la 2ème édition du Creathlon qui aura lieu à l’amphithéâtre du Centre universitaire à Dembeni de 9 heures à 15 heures. Le jury se réunira de 15 heures à 17 heures.

Le Créathlon est une journée pendant laquelle les participants entrent dans la peau d’un porteur de projet. Seul ou en équipe, ils vont découvrir toutes les étapes pour concrétiser un projet : Développer une idée, Définir une équipe et sa clientèle, Analyser la concurrence, Créer son Business Model, Financer son projet. Les participants au concours seront accompagnés par des experts de l’entrepreneuriat et/ou des acteurs de l’écosystème entrepreneurial. “Le Créathlon a lieu dans une ambiance agréable et détendue où l’objectif est de s’amuser et de découvrir le monde de l’entrepreneuriat. Des cadeaux sont à gagner : 2 ordinateurs, 1 tablette et pleins d’autres cadeaux”, indiquent les organisateurs.

L’événement est gratuit et ouvert à tous les étudiants et jeunes diplômés, avec ou sans projet, dans la limite des places disponibles. L’inscription est obligatoire en cliquant sur le lien. Des réponses aux questions à cette adresse : pepite.mayotte@univ-mayotte.fr