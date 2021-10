En images : à Mamoudzou, Octobre rose s’offre un final grandiose

Sur la ligne d’arrivée, d’ultimes gerbes de couleur rose jaillissent sur les derniers participants à atteindre la place de la République. Soulagés et heureux, les coureurs passent pour beaucoup d’un moment sportif à un autre.

Celles et ceux qui n’avaient pas assez de poudre dans les cheveux de l’avis de leurs compagnons de course ont rapidement eu droit à une recoloration expresse.

On ne badine pas avec le rose !

Pour ceux que la course n’aurait pas épuisés suffisamment, un peu de sport était proposé devant le comité de tourisme.

Les plus courageux(ses) ont poursuivi la matinée en musique. Parce que le sport reste après tout un moyen de prévention à ne pas négliger !

Ichaam est “venue ici pour participer à cette journée importante. Dans chaque famille il y a une personne qui a été malade du cancer, c’est important de sensibiliser ceux qui pensent que ça n’arrive qu’aux autres, et de dire qu’on est tous concernés”. D’autant que si le sujet est sérieux, “l’ambiance est très conviviale, c’est sympa de se retrouver un dimanche matin, on a retrouvé des copines et malgré le soleil, c’est super !”

“Surtout il ne faut pas oublier de se faire dépister” ajoute son amie Nouria.

“Dépistons-nous, quand la maladie est dépistée tôt, elle est plus facile à soigner.

Dépistons nous au moins une fois par an, on connaît tous un membre de notre famille qui a été impacté par cette saloperie de maladie qu’est le cancer du sein, on les a vus se dégrader, perdre confiance en eux, on est là pour leur témoigner notre soutien, quoi qu’il arrive on est là, ça se soigne si c’est dépisté à temps, on peut en guérir, il faut se faire dépister.”

Y.D.