Quelques idées de sorties pour ce weekend

Samedi 30 octobre

Marché événementiel

Dans une semaine ,ce sera comme chaque premier samedi du mois le marché paysan de Coconi. En attendant, “la Communauté de Communes du Sud et les communes de Bandrélé, Bouéni, Chirongui, et Kani-Kéli, ont le plaisir d’annoncer la reprise des marchés Agricoles et d’Artisanat du Sud” Ces marchés dits “événementiels” sont l’occasion de retrouver “de nombreux exposants et produits locaux ; fruits, légumes, plants, sel et épices, poisson… et des produits de restauration traditionnelle (plats, jus, gâteaux, poutous…)”.

Ce samedi 30 octobre, c’est au marché couvert d’Hamouro que ça se passe, de 8h à 13h. “Ce marché alimentaire s’adapte au contexte particulier de la crise sanitaire que nous traversons. Les organisateurs et exposants veillent à ce que les gestes barrière soient appliqués (distanciation, port du masque, lavage de mains). Les habitants peuvent ainsi venir en toute sécurité” assure l’organisation.

Dimanche 31 octobre

Octobre Rose

Autant se faire plaisir ce dimanche, demain c’est férié !

On commence à Mamoudzou avec une course (sans classement) organisée dans le cadre d’octobre rose. Départ à Kawéni, arrivée place-Mariage. “Le top départ sera donné près de Disma Kawéni à 8h30, pour une arrivée place de la République à Mamoudzou”. Au programme : poudre colorée et ambiance festive. Inscriptions jusqu’ à ce samedi soir en boutique Madora.

Escape Bandrélé

Plus au sud, pour les plus sportifs, une course à la nage ralliera l’îlot Bandrélé à la plage de Sakouli. “Seulement” 2200m a réaliser soit en maillot soit en Palmes/masque/tuba.

“Rendez vous à partir de 8h afin de valider les inscriptions, récupérer sa puce de chronométrage avant d’être acheminé vers l’îlot Bandrélé.

Départ de l’épreuve à 11h en 2 vagues.

Zone de ravitaillement à l,arrivée.

Fin de l’épreuve 13h max.

Remise des prix à 13h suivie d’une tombola.

Récompense pour tous les finisseurs.

Classement individuel et par equipe( Masculine/ Féminine ou Mixte).

Infos et inscription au https://Sportpro.re/courses/01289-escape-bandrele/

Défi du Fundi

Encore plus au sud, à Bambo Ouest, ne ratez pas le défi du Fundi ! Une course de pirogue organisée par le Parc Marin.







“Trois courses de pirogues seront organisées sur la journée du dimanche 31 octobre de 8h à 17h, à Bambo Ouest, dans la commune de Bouéni :le défi des jeunes fundis (de 14 à 18 ans) – inscription gratuite[COMPLET] le défi des fundis adultes – inscription : 20 € par pirogue *le défi des fundis entreprises – inscription : 60 € par pirogue *

Les recettes sont reversées aux piroguiers qui mettent leur embarcation à disposition des organisateurs.”

Spectacle d’improvisation théâtrale

La ligue d’improvisation mahoraise sera ce dimanche à 14h au Gîte du Mont Combani pour un spectacle participatif, ouvert à tous, où rien n’est écrit d’avance.