Le pont de Mangajou : 1,5 million d’euros pour un chantier colossal

Le pont de Mangajou, à l’entrée de Sada, est un de ces projets rendus possibles, ou du moins accélérés, par le plan de relance. Sur ce seul chantier, ce sont pas moins de 1,5 millions d’euros qui ont été mis sur la table pour permettre la réalisation du nouvel ouvrage.

Actuellement, la traversée de la rivière se fait par un pont d’une seule voie, sans trottoir, où la circulation alternée n’est pas toujours respectée. Le projet d’élargissement prévoit de créer 2 voies de 3m de large chacune permettant le passage des poids-lourds, et de deux trottoirs de 2m de largeur. L’ouvrage hydraulique sera “dimensionné pour une crue centennale” et les berges seront refaites à neuf.

La première phase, en juin, a consisté à défricher les abords de l’ouvrage. Puis en août et septembre, un passage de substitution a été réalisé pour permettre la traversée pendant la durée des travaux, à l’aide de feux de circulation. “On va mettre en place des feux automatiques nouvelle génération avec des radars, l’objectif est de détecter les véhicules, s’il n’y a personne d’un côté ça ne sert à rien de temporiser, et on ouvre la voie de l’autre côté” note Olivier Kremer, directeur de la DEAL, soucieux de fluidifier la circulation.

Dèsormais, “on rentre dans la 3e phase du projet, on entre dans le dur au sens positif du terme. L’entreprise est en train de se préparer pour commencer le 8 novembre” poursuit le directeur de la DEAL.

Il s’agit à présent de démolir l’ouvrage existant pour construire son remplaçant, reprofiler le lit de la rivière, consolider les berges.

Déviation toute !

Durant cette phase, le trafic sera basculé sur la voie provisoire pour les véhicules légers, véhicules de secours et d’intervention, et transports scolaires.

En revanche la voie provisoire sera interdite aux poids lourds de transport de marchandises de plus de 3,5T. Pour eux, une déviation par les RN2/RN3/RD5 sera mise en place en amont (pré-signalisation). L’interdiction de traverser Mangajou pour les camions aura des répercussions sur la circulation sur les autres axes. Du 8/11/2021 au 22/02/2022, les transports de marchandises ne pourront pas entrer dans Sada (sauf desserte locale).

Des signalisations en différents points (Kahani, Coconi, Tahiti Plage…) rappelleront les règles de circulation et indiqueront les déviations mises en place.

Pour les autres usagers, la vitesse sera limitée à 30km/h. Les particuliers sont toutefois “invités” à emprunter l’itinéraire de déviation.

“Les véhicules de transports en commun de voyageurs et les transports scolaires sont autorisés à emprunter la déviation à une vitesse limitée à 30 km/heure dans la traversée de l’ouvrage provisoire (…) des panneaux signalant les limitations imposées seront implantés en amont et au droit de l’ouvrage” indique aussi la DEAL.

En résumé, les voitures seront incitées à faire le grand tour pour entrer ou quitter Sada en prenant la route du sud, mais pourront emprunter le passage provisoire équipé de feux. Les transports en commun, et en particulier les cars scolaires, pourront eux aussi prendre ce passage. Mais imaginons un camion de parpaings en provenance de Longoni, se rendant sur un chantier au centre de Sada, alors ce dernier devrait faire le tour par Chirongui et Tahiti plage, livrer à Sada et repartir par le sud.

Les panneaux de déviation seront placés “suffisamment en amont pour tenir compte des capacités des camions à faire demi tour sans gêner la circulation” conclut Olivier Kremer.

Y.D.