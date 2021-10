139 cas confirmés dont 3 graves : la grippe passe en phase épidémique

La grippe fait parler d’elle, rappelant que le relâchement des gestes barrière face au Sars-Cov2 fait le jeu d’autres virus dont on a moins parlé ces derniers temps.

Si la Covid-19 est causée par un coronavirus, la grippe est causée par un influenza-virus.

Plusieurs facteurs incitent à la vigilance pour l’édition 2021 de la grippe. Les trois cas graves relevés à Mayotte et admis en réanimation laissent penser qu’elle pourrait être plus virulente. Les 139 cas décelés confirment aussi qu’elle est “relativement précoce”.

De fait, après une année de confinement qui a fait reculer la plupart des maladies saisonnières comme la grippe ou le rhume, l’immunité collective pour ces pathologies respiratoires a baissé.

Un facteur mathématique est aussi à prendre en compte. Avec l’épidémie de Covid-19, les personnes suivis pour un syndrome respiratoire sont systématiquement dépistées via un test PCR. Or, “l’analyse biologique en PCR recherche 21 germes respiratoires (dont les Influenzavirus, le VRS et le Sars-CoV-2)” indique Santé Publique France. Le contexte se prête donc à un dépistage de la grippe qui était moins évident les années précédentes.

Deux adultes et un bébé en réanimation

Autre facteur inquiétant, si la Covid-19 épargne plutôt les jeunes, la grippe fait moins de discrimination. 45% des cas positifs ont moins de cinq ans. Le taux de positivité qui augmente témoigne d’une “circulation active des virus grippaux sur le territoire”. Les trois patients admis en réanimation sont 2 adultes de 57 et 67 ans et un bébé de 4 mois. Tous sont en vie assure SPF qui n’a noté aucun décès lié à la grippe.

Dans ce contexte de circulation de plusieurs virus, la vaccination reste la meilleure défense. “En 2021, à Mayotte, la campagne de vaccination contre la grippe a lieu du 16/092021 au 31/01/2022, avec le vaccin hémisphère Nord. La couverture vaccinale est cependant inconnue à ce jour. Dans le contexte de la Covid-19, il est particulièrement important de se faire vacciner contre la grippe et de respecter les gestes barrières qui permettent de limiter la circulation des virus.

