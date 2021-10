France Assos-Santé s’implante (enfin) à Mayotte

France Assos-Santé est une structure peu connue à Mayotte. Et pour cause, jusqu’à présent, le 101e département était représenté par une délégation océan Indien basée à La Réunion. La création de l’ARS de plein exercice a changé la donne.

Sylvain Fernandez-Curiel est coordinateur national de France Assos-Santé. Il est présent cette semaine à Mayotte pour accompagner la création de l’antenne mahoraise. “Il y a 18 délégations régionales, autant que d’ARS. Celle de Mayotte a été créée en septembre. On démarre avec 5 associations membres : l’UDCSF, l’association Familles rurales, l’UDAF, France Alzheimer pour Mayotte et Narike Msada. Notre rôle est de donner un avis sur le fonctionnement du système de santé. A Mayotte il y a de quoi faire, sur l’accès aux soins, la répartition de l’accès aux soins, l’offre de soins, les transports sanitaires. On forme les représentants des associations d’usagers, l’idée est de bâtir des formations sur place alors que jusqu’à présent ça se faisait à La Réunion”.

Mais la mission la plus visible du groupement associatif sera en matière d’information au droit à la santé pour les usagers. D’abord en popularisant à Mayotte la ligne d’information nationale, basée à Paris.

“On a une ligne juridique et sociale qui s’appelle Santé Info Droit au 01 53 62 40 30, ouverte tous les après-midi” rappelle le coordinateur. “On a peu d’appels de Mayotte pour l’instant donc là ce sont des réponses précises en matière d’accès au droit concernant la santé. Comment accéder à mon dossier médical, quels sont mes droits ? Cela peut être des questions sur l’accès à l’assurance ou aux soins pour un malade chronique. Certains dispositifs n’existent pas à Mayotte comme l’AME ou certaines mutuelles, pour tout ça ils ont les réponses et peuvent orienter vers des associations spécialisées. Depuis 2006 que la ligne existe, on a 10 000 sollicitations par an. On n’accompagne pas les dossiers au long cours mais quand il y a une question précise, on y répond. La durée moyenne d’appel est de 15 minutes, ça montre que c’est qualitatif avec pas mal d’échanges.”

Enfin “on prend en charge à 100% les usagers mahorais”

Au niveau local aussi la communication devra s’étoffer, en s’adaptant au contexte.

“On est en train de travailler à la mise en place de moyens de communication pour les usagers sur le terrain” confirme Antufaty Hafidou, anciennement porte parole du collectif des Assoiffés et désormais présidente de la délégation mahoraise de France Assos Santé.

“Pour faire le parallèle on a une délégation en Guyane et on a eu des questions sur le langage, comment communiquer, alors qu’au niveau national on développe pas mal de supports écrits, peut être qu’il faudra les adapter ou les revoir, ça sera un des chantiers de la délégation” complète le coordinateur national.

Pour la présidente mahoraise, la visite de ce dernier est un signe fort pour les habitants de l’île. “C’était important car c’est une structure qui vient de se créer à Mayotte. Aujourd’hui on parle de Mayotte et les usagers se sentent concernés. Aujourd’hui France Assos Mayotte prend en charge à 100% les usagers mahorais” se réjouit-elle.

