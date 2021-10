Originaires de Mayotte et Madagascar, leur clip de rap passe ce mercredi soir sur M6

“Epuisé par le distanciel (…) le Covid rappelle que rien n’est tracé” Les paroles du clip, pleines d’émotion, ne peuvent que parler à tout un chacun, quelques mois à peine après le dernier confinement.

Aujourd’hui, le moral est revenu, même si l’émotion perdure. Capuche sur la tête, le jeune chanteur, devant sa webcam, a désormais ce rire frénétique et joyeux de celui qui ne réalise pas encore bien ce qui lui arrive. Ses parents l’appellent Brian. Son nom de scène, c’est Brichapik. Le jeune homme, qui a grandi à Mayotte, devrait ce soir, avec son comparse Randjess, toucher bon nombre de Français en plein cœur.

Leur arme ? Un morceau de rap qui sort de l’ordinaire. Loin des clichés, cette production des deux amis visait d’abord à exprimer leur vécu pendant le confinement. Elle pourrait désormais lancer leur carrière d’artiste. Pourtant l’aventure a démarré à distance, et la rencontre des deux voix n’était pas gagnée.

“On s’est rencontrés à distance”, relate Brichapik qui était alors, comme son ami, coincé chez lui par le confinement. “J’avais vu un freestyle de Randjess sur Instagram, et comme il est malgache et moi aussi, j’ai envoyé un message. Pendant un an on a échangé, et quand s’est présenté un concours, on a décidé de le faire à deux. Sur un coup de tête il a pris un billet pour Paris.” Le clip a ainsi été tourné en février dernier avec leur ami musicien et réalisateur Matteo Leroy.

“On y parle du mal-être des étudiants pendant le confinement à travers notre expérience. Moi dans le déclin scolaire et Brian dans une approche plus personnelle et émotionnelle. ” résume Randjess, alias Tahina. “On a eu envie d’explorer un peu tous les aspects de cette période difficile pour qu’un maximum de personnes puissent se retrouver dans ce texte, car ça nous touche directement.”

Moins d’un mois après le tournage, en mars 2021, un directeur de casting leur proposait de se produire sur scène. En effet chez M6, les producteurs ont tiqué sur ce titre plein d’émotion, en plus d’être d’actualité.

Du confinement à la scène

“C’était important pour nous de partager notre expérience sur scène” poursuit le jeune homme. Mais sur le coup, les deux comparses ont eu peine à y croire. “On a vérifié que c’était bien m6 car ça nous semblait assez improbable, et on s’est dit fonçons !” complète Brichapik.

Rendez-vous était alors fixé en août, pour le tournage de l’émission diffusée ce mercredi soir. “Juste avant de monter sur scène, on a eu un peu le trac, mais une fois dessus, tout était comme une évidence” se souvient-il. Même retour d’expérience pour Tahina, qui avait déjà fait des petites scènes à Lyon avec son association étudiante, mais rien de tel.

Désormais, tous deux espèrent que l’émission de ce soir leur donnera la notoriété pour aller plus loin, sans se prendre la tête, mais en prenant plaisir à travailler. Outre leur chaîne Youtube et leur compte Instagram, les rappeurs ont “l’ambition de sortir un projet de 7 titres début 2022”, mais “pas forcément sur des thèmes tristes”. Amour, amitié et autres thèmes qui leur sont chers, devraient à leur tour trouver leur public.

Après les avoir interviewés en visio, on espère de notre côté les rencontrer prochainement de visu. Tous deux se verraient bien chanter sur scène à Mayotte alors… On leur dit karibu !

YD