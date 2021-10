Au CHM, des “tags injurieux” visent la direction des ressources humaines

La direction par interim du CHM a tenu à communiquer sur l’apparition de tags visant le DRH de l ‘hôpital.

“Le Directeur par intérim, la communauté médicale et les partenaires sociaux sont unanimes pour dénoncer vigoureusement les tags injurieux incriminant de façon nominative le directeur des ressources humaines et le responsable du développement des RH de l’établissement. Ces agissements que l’on soupçonne l’œuvre d’une ou plusieurs personnes en cours d’identification ternissent et fragilisent l’image de l’établissement, à l’heure où les projets structurants et innovants mobilisent l’ensemble de l’institution. Les atteintes envers les professionnels de santé sont inadmissibles. Une sanction exemplaire sera prise à l’encontre du ou des acteurs des méfaits. Une plainte a été déposée par le directeur de l’établissement ainsi que par les personnes visées par ces attaques. La communauté hospitalière apporte tout son soutien au DRH et son équipe en ce moment difficile et souligne son engagement sans précédent et les résultats probants depuis son arrivée en mars 2020. Ces résultats sont unanimement reconnus aussi bien en interne que par les partenaires institutionnels.”