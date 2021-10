Octobre rose : dernière ligne droite pour s’inscrire à la course du dimanche 31

Lunettes roses, poudre rose, bref : octobre Rose. Le dimanche 31, pour clore ce mois d’actions de sensibilisations, Sébastien Synave et l’association Amalca organisent à Mamoudzou une course -sans esprit de compétition-, qui s’annonce pour le moins colorée.

A l’origine de l’événement, la rencontre des deux bénévoles à La Réunion. “La présidente d’Amalca est une amie, quand je l’ai recroisée à Mayotte, je lui ai demandé ce qui se passait localement pour octobre rose, j’ai expliqué que je suis habité à organiser des événements en course, alors j’ai proposé de faire un finish pour Octobre Rose, pour finir en beauté. Ce n’est pas vraiment une course, car l’idée de base c’était d’avoir le plus de femmes au départ, mais la présidente a décidé d’accueillir aussi les hommes” explique Sébastien Synave.

Le top départ sera donné près de Disma Kawéni à 8h30, pour une arrivée place de la République à Mamoudzou.

“L’idée c’est qu’à mi parcours les coureurs vont se faire asperger de poudre de couleur, puis on leur remettra à l’arrivée un sachet de poudre individuelle rose pour un lancer collectif, visuellement ce sera un finish sympa, selon le nombre de participants” sourit l’organisateur.

Les inscriptions sont ouverte depuis le début du mois dans les boutiques Madora, partenaires de l’événement. “L’inscription coûte 8€, intégralement reversés à l’association Amalca” précise Sébastien Synave.

De la poudre sur la ligne… d’arrivée

Sur le fonctionnement, les inscrits se voient remettre par Madora un bracelet rose qui atteste de leur inscription. “Les participants auront un bracelet rose à porter au poignet, en échange du port de ce bracelet ils auront un tee-shirt blanc et des lunettes roses pour se protéger des projections de poudre. C’est une poudre made in France, sans impact sur la santé ou l’environnement. On a choisi un fournisseur français pour éviter les poudres de mauvaises qualité, qui ne sont pas chères mais sont plus salissantes et polluantes” précise-t-il. Pour cette première, l’événement sera parrainé par Marie Christine Cazier, ancienne internationale d’athlétisme. “Elle sera acheminée de métropole à Mayotte par Issoufali, qui est partenaire de l’événement. Elle arrivera le 30 au matin, fera une sortie catamaran le 1er et elle repart le 2 novembre” salue Sébastien Synave.

Les inscriptions sont possibles jusqu’à la fermeture des boutiques Madora le samedi 30 au soir.

Y.D.