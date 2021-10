L’Insee confirme des prix à la consommation en hausse depuis un an

Votre porte-monnaie ne déforme plus vos poches ? C’est normal.

“En septembre 2021, les prix à la consommation augmentent de 0,3 % à Mayotte” indique l’Insee qui produit chaque mois un bilan des prix à la consommation. L’institut national des statistiques économiques explique que “la hausse des prix concerne en premier lieu les produits alimentaires, notamment les produits frais, viandes et volailles. Dans les services, les prix augmentent également, principalement dans la restauration. À l’inverse, les prix de l’énergie baissent légèrement”. Une tendance qui est nationale, mais qui se ressent tout particulièrement ici. “Sur un an, les prix augmentent de 2,5 % à Mayotte et de 2,2 % ailleurs en France.”

Premiers chiffres qui piquent, ceux de l’alimentaire.

“Les prix des produits alimentaires augmentent de 0,8 % en septembre, comme le mois précédent. La hausse des prix des viandes et volailles se poursuit (+ 1,3 %), tirée par ceux des poulets congelés. Les prix des produits frais renchérissent : + 1,8 % après + 1,4 % en août. À l’inverse, les prix des œufs et produits laitiers baissent fortement (-1 ,1 %). Sur un an, les prix de l’alimentaire augmentent de 0,9 % à Mayotte et de 1,0 % en France”.

Et cette hausse des produits alimentaires est répercutée logiquement sur les prix de la restauration, rangée dans la catégorie “service” qui augmente donc à son tour.

“Les prix des services augmentent de 0,3 % en septembre, du fait principalement de la hausse des tarifs de la restauration. Les prix des autres services croissent également mais de manière moindre” indique l’Insee. Sur les services, télécommunications mises à part, la facture a bien grimpé. “Sur un an, les prix des services augmentent de 4,0 % à Mayotte et de 1,4 % en France” indique l’Insee, confirmant une tendance plus forte à l’augmentation des prix sur notre île.

Par ailleurs, des produits de première nécessité comme l’hygiène ou l’habillement augmentent de 0,4% et les appareils ménagers, de 0,3%. Globalement, les autres produits ménagers baissent de 0,6%, ce qui conduit Mayotte à inverser la courbe par rapport à la métropole sur ce seul volet. “Sur un an, les prix des produits manufacturés reculent de 0,2 % à Mayotte, tandis qu’ils augmentent de 0,4 % en France”. En gros, manger coûte plus cher, mais faire la vaisselle, un peu moins.

+9.4% d’augmentation pour le tabac en un an

Autre bonne nouvelle, une (très) légère baisse des prix de l’énergie, après un bond de 12,6% sur un an. La flambée du prix du gaz et de l’électricité qui ébranle l’Union Européenne ces jours-ci touche moins Mayotte, qui bénéficie d’un léger repli du prix du baril.

“Cette baisse résulte du repli des tarifs des hydrocarbures. Les prix de l’électricité restent stables. À l’inverse, le prix de la bouteille de gaz continue d’augmenter (+ 2,1 %). Sur 12 mois, les prix de l’énergie croissent de 12,3 % à Mayotte et de 14,9 % en France”. De quoi voir le jerrican à moitié plein.

Quant au tabac, comme il n’y a pas de fumée sans feu, il continue de flamber. Si les prix des paquets de clopes se “stabilisent en septembre, après une hausse constante depuis avril, sur un an, ils augmentent de 9,4 % à Mayotte et de 4,8 % en France”.

Ces données sans filtre sont issues des “1 150 relevés de prix effectués chaque mois par des enquêteurs de l’Insee. Ces relevés sont effectués auprès de 130 points de vente et fournisseurs de biens et services. “

Y.D.