39 nouveaux cas. Une dose de rappel vaccinal conseillée pour les publics fragiles

L’épidémie de Covid reste à un niveau bas à Mayotte, mais le virus circule toujours, et plusieurs patients sont actuellement hospitalisés.

“Depuis le 1er septembre, la Haute autorité de santé (HAS) recommande une dose de rappel pour les personnes de plus de 65 ans, les personnes immunodéprimées, l’entourage des personnes susceptibles de faire des formes graves de la COVID-19 et certains professionnels comme les personnels soignants, les professionnels du transport sanitaire et les pompiers. Cette dose de rappel concerne les personnes vaccinées depuis plus de six mois” indique l’ARS.

Les centres de dépistage (toujours gratuits à Mayotte) et de vaccination sont à retrouver ci-dessous :

Carte centres de vaccination.pdf

Carte lieux de dépistage.pdf