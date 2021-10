La grippe “précoce” cette année prévient Santé publique France

Habituellement attendue entre décembre et mars, au plus fort de la saison humide, l’épidémie de grippe semble en avance cette année constate Santé Publique France. A ce jour, les échantillons prélevés -du fait de la crise Covid, il est plus fréquent de dépister et séquencer en cas de syndromes grippaux- indiquent déjà 80 résultats positifs à la grippe A (souche H3N2) à Mayotte depuis le mois d’août.

Le virus de la grippe profite du relâchement sur les gestes barrières, et d’une immunité collective affaiblie par les mois de confinement et le port massif du masque en 2020. Tant et si bien qu’on en aurait presque oublié que la grippe peut, aussi, être un virus dangereux.

Ainsi depuis 3 mois, ce sont 3 patients qui ont été hospitalisés en réanimations en raison de la grippe, alors que les hospitalisés pour cause de Covid étaient proches de zéro.

Autre facteur inquiétant, la circulation conjointe des deux virus peut affaiblir les patients avec un risque de “compétition virale”.

La campagne de vaccination contre la grippe est en cours depuis le 16 septembre à Mayotte