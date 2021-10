L’apprentissage, “un levier pour Mayotte” selon le Medef qui veut capitaliser sur la venue prochaine du président national

D’une pierre deux coups. La réunion de ce lundi matin au centre d’affaires de Kawéni sous l’égide du Medef Mayotte avait d’abord pour but de “vendre” l’apprentissage aux entreprises tout en leur apportant des réponses sur ce mode de formation en vogue, mais aussi de remonter les difficultés rencontrées à Mayotte, alors que le président national du syndicat patronal Geoffroy Roux de Bézieux est attendu ici dans deux semaines.

Mohamed Fahardine, vice président du Medef et du Crefop Mayotte rappelle un contexte propice à ces échanges multi-acteurs.

“Avec toutes les aides mises en place par le gouvernement, il y a une hausse en termes de recrutement en apprentissage, et Mayotte suit cette tendance nationale mais ce n’est pas assez. On a besoin de mobiliser encore plus les représentants des ressources humaines de nos entreprises” estime le représentant local. Une action “utile” donc pour pour les entreprises, mais aussi pour le secteur public. “Le Medef informe au quotidien sur l’apprentissage. Les clubs RH (qui réunissent des responsables de ressources humaines) sont adhérents du Medef donc il y a une continuité dans la diffusion de l’information. Ce qu’on attend c’est que chacun après cette matinée ait toutes les informations pour développer l’apprentissage. On fera la même chose dans le cadre des services publics. Est-il normal qu’à Mayotte le Département n’ait aucun apprenti, de même que les collectivités locales comme les mairies, alors que la loi le leur permet ? Il s’agit de booster ça, car Mayotte peut insérer les jeunes. Certains n’ont pas d’espoir alors que l’apprentissage est une solution, et Mayotte peut exploiter cette solution là en matière d’insertion” plaide l’entrepreneur.

Préparer l’arrivée de Geoffroy Roux de Bézieux

Cette matinée était aussi l’occasion de profiter d’une accalmie sur le front de l’épidémie pour se retrouver de visu.

“Il y a des formations sur Internet mais ça ne marche pas, se retrouver est bien plus impactant et intéressant, et ça permet de donner des solutions bien plus concrètes qu’en restant chacun derrière son ordinateur. Le Medef national nous accompagne pour organiser tout ça, il a compris qu’il faut de temps en temps réunir tous les acteurs.”

Le Medef national dont le président est attendu à la fin du mois à Mayotte. Une occasion en or pour les adhérents locaux de remonter à Paris leurs préoccupations, en l’occurrence en matière d’apprentissage, de transports et de sécurité.

“C’est un plaisir car c’est la première fois que Mayotte reçoit le président national du Medef, qui nous a aussi mis à disposition un référent régional, c’est d’ailleurs à son initiative qu’on organise cette matinée. Pour que les choses avancent à Mayotte, avoir un acteur au plus haut niveau permet de débloquer certains dossiers” veut croire le vice-président.

Y.D.