Elections à la CMA : la liste « Agir pour les artisans » arrive en tête

« Nos membres souhaitent orienter la politique de la CMA vers une meilleure formation des artisans », indique Madi Darkaoui dont la liste « Agir pour les artisans » est arrivée en tête des élections des membres de la CMA qui s’est tenue le jeudi 14 octobre dernier. Ayant obtenu 13 sièges sur 25, sa liste aura donc tout le loisir de mettre en œuvre ses idées, même s’il indique vouloir collaborer activement avec les listes minoritaires. Ces dernières sont « A venir », qui a obtenu 5 sièges, Moja, avec 4 sièges, et Walezi avec 3 sièges. « Notre porte est ouverte pour une collaboration au sein de la structure », insiste Madi Darkaoui. Si ce dernier souhaite mettre l’accent sur la formation, c’est qu’il a constaté que beaucoup d’entreprises avaient du mal à recruter une main-d’œuvre qualifiée sur le territoire. « Nous allons donc mettre en place des formations pour les artisans, mais également pour les ouvriers car c’est également très important », a-t-il déclaré à l’issu de l’annonce des résultats.

Par ailleurs, « Agir pour les artisans » souhaite aussi former les agents de la CMA afin d’augmenter leur efficacité au sein de la structure. Restructurer certains corps de métier fait en outre partie du programme de sa liste. « Dans le BTP par exemple, nous avons pu constater un manque flagrant d’ouvriers qualifiés. En menuiserie, c’est la même chose ! Il nous faut d’urgence remédier à ce problème afin que Mayotte puisse évoluer », a affirmé Madi Darkaoui tout en indiquant que ces points constituaient la base du programme de sa liste mais que « d’autres points seraient naturellement abordés afin d’améliorer l’efficacité de la structure ».

18,23% de taux de participation

Lors du dépouillement des résultats, Thierry Perillo, directeur de la relation avec les collectivités locales au sein de la préfecture, a annoncé que le taux de participation à ces élections s’élevait à 18,3%. « C’est certainement l’un des meilleurs taux nationaux », s’est-il félicité, preuve que les artisans mahorais s’impliquent véritablement dans la politique de la CMA en vue de faire progresser leur profession dans tous les domaines.

L’élection du président de la chambre se tiendra quant à elle le 12 novembre prochain. L’actuel président Salim Soumaïla a annoncé son intention de ne pas se représenter. En effet, au terme de 6 années de mandature, il estime avoir largement contribué à améliorer la condition des artisans de Mayotte et souhaite passer le relais. S’il déplore le fait « de ne pas avoir été aidé financièrement au niveau national », il est toutefois fier d’avoir pu remettre en place le CEFA (Centre d’éducation et de formation en alternance) qui avait été fermé en 2003. « J’ai bataillé pour le remettre en place car je considère que c’est une formation de choix pour les jeunes Mahorais », a-t-il affirmé. Par ailleurs, c’est également sous sa mandature que l’URMA (Université Régionale des Métiers de l’Artisanat) a été mise en place sur le territoire, permettant ainsi aux jeunes artisans mahorais de se former dans le supérieur. Un bilan satisfaisant qui lui permet de passer la main honorablement afin qu’un autre président continue à améliorer le niveau des artisans de Mayotte sous la prochaine mandature.

Nora Godeau