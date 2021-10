Intimidations d’élus, Mansour Kamardine appelle à “faire bloc” et à intensifier les décasages

“Une seule réponse : faire bloc, accélérer et amplifier les opérations de police avec l’appui ferme du bras séculier de la Justice”. Le message de Mansour Kamardine tient en un mot : la fermeté face aux violences et dégradations qui ont touché notamment le maire de Ouangani et son entourage.

Pour le député de la circonscription du sud, ces faits sont une réponse aux destructions de bidonvilles, lesquelles doivent être intensifiées.

“La multiplication des agressions contre les élus et les biens communaux à Ouangani et Koungou sont une réaction aux opérations de reconquête des territoires perdus de Mayotte. L’objectif est, à travers les élus, de museler les populations” écrit-il. Pour l’élu LR, “cette pression violente sur les élus vise à les couper des citoyens et à les dissuader de s’associer à l’État dans la bonne conduite des opérations de police. Ce véritable chantage est insupportable. Il nécessite de prendre des initiatives fortes”. Et citant Napoléon, « il vaut mieux en finir tout d’un coup que de poser le glaive et être tous les jours à recommencer ».

Il demande notamment que “soit organisée, dès que possible, une réunion rassemblant l’ensemble des conseillers départementaux, des maires et des présidents d’intercommunalité afin de favoriser une prise de conscience collective et un engagement de tous les acteurs pour faire bloc, avec une fermeté sans faille”.