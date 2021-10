Coupure d’eau exceptionnelle à la suite d’une casse à Kawéni ce dimanche

La SMAE informe qu’une coupure de la distribution d’eau potable desservant Kawéni a lieu ce dimanche en raison d’une “casse sur une conduite de distribution importante.

Sont concernés les quartiers de : Rue Lageolie, rue SPPM, Collèges K1 et K2, rue de la Laiterie, toute la zone du lotissement Kemal, zone Nel, zone basse Disma, les Hauts de Massakini.

“Le retour de service est prévu en fin de journée, hors aléas de chantier”, indique la SMAE. Qui rajoute que “compte tenu de ces circonstances, le tour d’eau de ce jour concernant les abonnés de ces secteurs, est annulé”.

Nous conseillons aux usagers à chaque coupure et avant chaque remise en eau de :

· Veiller à la fermeture de tous les robinets de l’habitation et de laisser couler l’eau durant les toutes premières minutes tout doucement pour favoriser l’évacuation de l’air en excès du branchement et ainsi préserver les compteurs.

· Laisser couler l’eau ensuite jusqu’à ce qu’elle soit claire (en la récupérant dans un récipient pour un usage autre qu’alimentaire).

· Faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demi-journée suivant la remise en eau.

La direction vous présente ses excuses pour le désagrément occasionné par ces perturbations.”