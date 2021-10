Santé – Mise en place d’une permanence d’urgence de soins dentaires à Mayotte

Si une rage de dents vous fait atrocement souffrir un dimanche, plus de longue journée à broyer du noir sans réponse : une permanence de soins est mise en place par l'ARS Mayotte, les chirurgiens dentistes, la Caisse de sécurité sociale et le SAMU. En appelant le 15, une solution sera proposée.

Après la mise en place de la garde ambulancière en 2020, l’ARS Mayotte poursuit son programme de développement de l’aide médicale urgente permettant la mise en place des permanences des soins et des transports. La permanence des soins dentaires vise à maintenir une réponse aux demandes de soins urgents non programmés, les dimanches et jours fériés.

La nouvelle permanence des soins des chirurgiens-dentistes en ville est effective dès ce dimanche 17 octobre 2021. « L’objectif est de répondre à un enjeu de santé publique en facilitant l’accès en urgence, aux soins dentaires les dimanches et jours fériés. Ce nouveau service de soins dentaires est désormais proposé à toute la population de Mayotte après appel au Centre 15 (C15), pour des soins non programmés dans un contexte d’urgence réel. Le médecin responsable du SAMU – C15 sera à même de proposer, si besoin, une prise en charge dans un cabinet dentaire à une heure précise ».

Il s’agit à la fois d’éviter l’afflux massif de patients vers les services d’urgences, qui présentent des degrés divers de gravité, et de les identifier en amont.

Ce nouveau dispositif de prise en charge des usagers est rendu possible grâce à la concertation réalisée avec l’ensemble des partenaires : les chirurgiens-dentistes à travers les représentants de la profession (Conseil de l’Ordre, URPS), la CSSM et le service SAMU Centre 15 du CHM.

La permanence des soins dentaires sera assurée par les chirurgiens-dentistes libéraux, leurs collaborateurs et les salariés des centres de santé, sur les créneaux suivants (hors horaires d’ouverture des cabinets libéraux) :

– Tous les dimanches de 9 heures à 12 heures

– Les jours fériés de 9 heures à 12 heures

Il s’agit donc de soins urgents, donc non programmés, et au cabinet du chirurgien-dentiste. Ce sont les agents du SAMU, au 15, qui contactent le dentiste pour fixer le rendez-vous au patient, il n’y aura donc pas de médiatisation du nom du dentiste de garde. Et lorsqu’un patient a besoin d’une consultation dentaire le samedi après-midi, celui-ci sera envoyé directement à l’adresse du cabinet dentaire de garde le dimanche matin, de 9 heures à 12 heures.

Lors de l’appel au 15, il est important de faire part des éventuelles allergies, pathologies et traitements en cours afin que l’agent du SAMU puisse prendre tout cela en compte dans son évaluation de l’urgence. « Plus l’opérateur aura d’informations vous concernant, plus les soins que vous recevrez seront adaptés à votre cas ».