Prévention de la délinquance : le quartier Convalescence s’organise

Le président de l’association « 2 mains pour les enfants », Chaharoumani Chamassi, annonce la tenue d’une réunion de quartier à Convalescence (Mamoudzou), orientée contre l’insalubrité et la lutte contre la délinquance.

Dans le cadre de la prévention de la délinquance et de lutte contre l’insalubrité dans notre quartier et, vu le retour des incivilités et des agressions, les habitants du quartier Convalescence sont conviés à assister à une réunion de mise en place d’un comité des sages et de prévention de la délinquance, « les gilets jaunes », qui aura lieu le dimanche 17 octobre 2021 à 8h30 en face de l’école du civisme Frédéric D’ACHERY de l’association 2 MAINS POUR LES ENFANTS :

ORDRE DU JOUR :