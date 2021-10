SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES

Office Culturel Départemental de Mayotte (976), 8, Boulevard HALIDI SELEMANI BP 101, 97600 Mamoudzou, FRANCE. Courriel :

mohamed.enminati@ocd976.yt. Code NUTS : FRY50.

Adresse(s) internet :

Adresse principale :https://www.marches-securises.fr

Adresse du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Organisme de droit public

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Loisirs, culture et religion

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : Acquisition et maintenance de matériels scéniques et audiovisuels (Relance des lots 1-2-3-4 et 6)

II.1.2) Code CPV principal

39100000

II.1.3) Type de marché

Fournitures

II.1.4) Description succincte

Relance du marché Acquisition et maintenance de matériels scéniques et audiovisuels: – lots 1 Acquisition et maintenance des consoles de mixage – lots 2 Acquisition et maintenance des matériels sonorisation façade et retour – lots 3 Acquisition des matériels d’éclairage de spectacle – lots 4 Acquisition des haut-parleurs – lots 6 Acquisition des matériels audiovisuels

II.1.6) Informations sur les lots

Division en lots : oui

II.1.7) Valeur totale du marché

1185000 euros

II.2) DESCRIPTION

LOT N° 1

II.2.1) Intitulé : Acquisition et maintenance des Consoles de mixages

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

30231200

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

II.2.4) Description des prestations

voir ccp

II.2.5) Critères d’attribution

Prix : 50%

Qualité

Valeur technique : 40%

Délai de livraison : 10%

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

Le délai de livraison est laissé à l’initiative du candidat, sans toutefois dépasser le délai plafond de 3 mois.

La prestation de maintenance du matériel est de 5 années.

LOT N° 2

II.2.1) Intitulé : Acquisition et maintenance des matériels de sonorisation façade et retour

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

32342410

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

II.2.4) Description des prestations

voir ccp

II.2.5) Critères d’attribution

Prix : 50%

Qualité

Valeur technique : 40%

Délai de livraison : 10%

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

Le délai de livraison est laissé à l’initiative du candidat, sans toutefois dépasser le délai plafond de 3 mois.

La prestation de maintenance du matériel est de 5 années.

LOT N° 3

II.2.1) Intitulé : Acquisition des matériels d’éclairage de spéctacle

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

31527260

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

II.2.4) Description des prestations

voir ccp

II.2.5) Critères d’attribution

Prix : 50%

Qualité

Valeur technique : 40%

Délai de livraison : 10%

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

Le délai de livraison est laissé à l’initiative du candidat, sans toutefois dépasser le délai plafond de 3 mois.

LOT N° 4

II.2.1) Intitulé : Acquisition des

Hauts-parleurs

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

32342000

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

II.2.4) Description des prestations

voir CCP

II.2.5) Critères d’attribution

Prix : 50%

Qualité

Valeur technique : 40%

Délai de livraison : 10%

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

Le délai de livraison est laissé à l’initiative du candidat, sans toutefois dépasser le délai plafond de 3 mois.

LOT N° 6

II.2.1) Intitulé : Acquisition des matériels audiovisuels

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

32321300

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

II.2.4) Description des prestations

voir ccp

II.2.5) Critères d’attribution

Prix : 50%

Qualité

Valeur technique : 40%

Délai de livraison : 10%

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

Le délai de livraison est laissé à l’initiative du candidat, sans toutefois dépasser le délai plafond de 3 mois.

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION

IV.1.1) Type de procédure

Procédure ouverte

IV.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dynamique

IV.1.6) Enchère électronique

Une enchère électronique sera effectuée : non

IV.1.8) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure

Référence de l’avis au JO : 2021/S010-016421 du 15 janvier 2020

IV.2.8) Informations sur l’abandon du système d’acquisition dynamique

IV.2.9) Informations sur l’abandon de la procédure d’appel à la concurrence sous la forme d’un avis de préinformation

Le pouvoir adjudicateur n’attribuera aucun autre marché sur la base de l’avis de préinformation ci-dessus

SECTION V : ATTRIBUTION

LOT N°1 / Marché N°2021003 : Attribué

Intitulé : Acquisition et maintenance des consoles de mixage

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

26 mai 2021

V.2.2) Informations sur les offres

Nombre d’offres reçues : 5

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire

CINEMANEXT SA, Numéro national d’identification : 0865 818 337, Rue de la Princesse Astrid 1, 4671, Blégny , BELGIQUE. Tél : +33 680729377.Courrier électronique : Commercial.be@cinemanext.com.Code NUTS : BE. Adresse internet : https://cinemanext.com

Le titulaire est une PME : oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot

Estimation initiale du montant : 150000 euros (Hors TVA).

Valeur totale : 137040 euros

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage du marché susceptible d’être sous-traitée :

Inconnue.

Description succincte de la part du contrat sous-traitée : La prestation de maintenance

LOT N°2 / Marché N°2021004 : Attribué

Intitulé : Acquisition et maintenance des matériels de sonorisation façade et retour

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

26 mai 2021

V.2.2) Informations sur les offres

Nombre d’offres reçues : 5

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire

CINEMANEXT SA, Numéro national d’identification : 0865 818 337, Rue de la Princesse Astrid 1, 4671, Blégny , BELGIQUE. Tél : +33 680729377.Courrier électronique : Commercial.be@cinemanext.com.Code NUTS : BE. Adresse internet : https://cinemanext.com

Le titulaire est une PME : oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot

Estimation initiale du montant : 640000 euros (Hors TVA).

Valeur totale : 597370 euros

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT N°3 / Marché N°2021005 : Attribué

Intitulé : Acquisition de matériel d’éclairage de spectacle

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

10 mai 2021

V.2.2) Informations sur les offres

Nombre d’offres reçues : 5

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire

CINEMANEXT SA, Numéro national d’identification : 0865 818 337, Rue de la Princesse Astrid 1, 4671, Blégny , BELGIQUE. Tél : +33 680729377.Courrier électronique : Commercial.be@cinemanext.com.Code NUTS : BE. Adresse internet : https://cinemanext.com

Le titulaire est une PME : oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot

Estimation initiale du montant : 260000 euros (Hors TVA).

Valeur totale : 230869 euros

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT N°4 / Marché N°2021006 : Attribué

Intitulé : Acquisition des hauts parleurs

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

26 mai 2021

V.2.2) Informations sur les offres

Nombre d’offres reçues : 5

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire

CINEMANEXT SA, Numéro national d’identification : 0865 818 337, Rue de la Princesse Astrid 1, 4671, Blégny , BELGIQUE. Tél : +33 680729377.Courrier électronique : Commercial.be@cinemanext.com.Code NUTS : BE. Adresse internet : https://cinemanext.com

Le titulaire est une PME : oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot

Estimation initiale du montant : 60000 euros (Hors TVA).

Valeur totale : 29120 euros

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT N°6 / Marché N°2021007 : Attribué

Intitulé : Acquisition de matériels audiovisuels

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

26 mai 2021

V.2.2) Informations sur les offres

Nombre d’offres reçues : 5

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire

CINEMANEXT SA, Numéro national d’identification : 0865 818 337, Rue de la Princesse Astrid 1, 4671, Blégny , BELGIQUE. Tél : +33 680729377.Courrier électronique : Commercial.be@cinemanext.com.Code NUTS : BE. Adresse internet : https://cinemanext.com

Le titulaire est une PME : oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot

Estimation initiale du montant : 75000 euros (Hors TVA).

Valeur totale : 63212 euros

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Tribunal Administratif de Mayotte Les Hauts du Jardin du Collège , 97600 MAMOUDZOU MAYOTTE. Tél. +33 269611856. E-mail :

greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Fax +33 269611862. Adresse internet : http://mayotte.tribunal-administratif.fr/.

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3) Introduction des recours

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours

Greffe du Tribunal Administratif de Mayotte Les Hauts du Jardin du Collège , 97600 MAMOUDZOU MAYOTTE. Tél. +33 269611856.

E-mail : greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Fax +33 269611862. Adresse internet : http://mayotte.tribunal-administratif.fr.

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

12 octobre 2021