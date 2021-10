Milatsika, le grand retour avec sa 15ème édition ce week-end !

Pour les amoureux de musique du monde qu’elle soit africaine, mahoraise, antillaise, etc. le festival de la petite ville du sud signe officiellement le retour festif de la fin des périodes de confinement. Même si elles semblent loin, Milatsika c’est l’occasion de refaire la fête pour ceux qui en avaient perdu l’habitude.

« Une longévité et une histoire exceptionnelle qui doit sa magie à la rencontre entre un village vivant et des grands artistes, locaux, de la région et de la scène internationale », aime à rappeler Del Zid, président de Milatsika. Il annonce une fin de d’octobre aux sons de « sonorités flamboyants du blues, afro, soul, pop, rock, etc. »

Écouter un concert, entendre les histoires des musiciens, »c’est un voyage à travers la diversité de l’océan Indien et du monde ».

Le festival a ouvert ses portes jeudi soir, et étale ses festivités ces vendredi et samedi soirs.

Alors demandez le Programme Festival Milatsika 2021 et laissez aller vos pas vers Chiconi ce week-end.