Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES

Mairie de Bandraboua,

Représenté par M. Ahamada FAHARDINE

BP 48 – 238 rue de l’Hôtel de Ville ,

Point(s) de contact : M. Soibirdine HACHIME,

97650 Bandraboua

Téléphone : (+33) 2 69 62 54 18, Fax : (+33) 2 69 62 54 17,

Courriel : soibirdine.hachime@mairie-bandraboua.fr,

Code NUTS : FRY50

Adresse(s) internet :

Adresse principale : http://mairie-bandraboua.fr

Adresse du profil acheteur : https://e-marchespublics.com

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.3) COMMUNICATION

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet

à l’adresse suivante : https://e-marchespublics.com

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :

au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :

par voie électronique à l’adresse : https://e-marchespublics.com

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Collectivité locale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Services généraux des administrations publiques

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : CONCOURS RESTREINT DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION DE LA PISCINE MUNICIPALE

Numéro de référence :

C.MOE.PM.

II.1.2) Code CPV principal : Descripteur principal : 45212212

II.2) DESCRIPTION

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45212212

II.2.4) Description des prestations :

Phase 1 :

Choix de 3 équipes candidates parmi l’ensemble des candidatures reçues, après avis du jury de concours, sur la base des critères énoncés au présent RC.

Phase 2 :

Choix du ou des lauréat(s) parmi les 3 équipes candidates admises à concourir, après avis du jury de concours, sur la base des critères énoncés au présent RC.

Le rendu du concours sera de type “ Esquisse “

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne :Non

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION

III.1.10) Critères de sélection des participants : Confer règlement de consultation

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ

III.2.1) Information relative à la profession

La participation est réservée à une profession particulière : oui

Indiquer profession :Architecture, Economie de la construction, Etudes techniques spécialisées, Paysage et OPC

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION

IV.1.2) Type de concours

Restreint ou Nombre minimal : 2 / Nombre maximal : 3

IV.1.7) Noms des participants déjà sélectionnés :

IV.1.9) Critères d’évaluation des projets : L’évaluation des projets sera effectuée sur la base des critères de sélection suivants, chaque critère étant à considérer avec

une importance équivalente.

1 – Valeur technique (65%)

– Qualité architecturale et urbaine, insertion dans le site (20 points)

– Respect du programme (organisation fonctionnelle et surfaces) (25 points)

– Qualité des matériaux employés : solidité, entretien général, qualité et fiabilité des équipements techniques, facilité de maintenance, durabilité (20 points)

2 – Compatibilité avec l’enveloppe financière du Maître d’ouvrage (25%)

3 – Approche en terme de développement durable (10%)

IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.2) Date limite de réception des projets ou des demandes de participation

22 Novembre 2021 à 12:00

IV.2.3) Date d’envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés :

Date : Délais maximum de 1 mois après le 1er jury du choix des candidats

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation : français

IV.3) RÉCOMPENSES ET JURY

IV.3.1) Information sur les primes

Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s)

Une prime sera attribuée : oui

Nombre et montant des primes à attribuer : 35 000 euros TTC

IV.3.2) Détail des paiements à verser à tous les participants : confer règlement de consultation

IV.3.3) Contrats faisant suite au concours

Le(s) lauréat(s) du concours sera/seront attributaire(s) des marchés de services faisant suite au concours : oui

IV.3.4) Décision du jury

La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice : oui

IV.3.5) Noms des membres du jury sélectionnés : arrêté en cours de rédaction, sera introduis pendant la consultation sur le profil acheteur

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Mayotte,

Les Hauts du Jardin du Collège,

97600,Bandraboua,

Fax : (+33) 2 69 61 18 62,

Téléphone : (+33) 2 69 61 18 56,

Courriel : greffe.ta-mayotte@juradm.fr

Adresse internet :http://mayotte.tribunal-administratif.fr .

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :

Tribunal administratif de Mamoudzou,

Les Hauts du Jardin du Collège,

97600, MAMOUDZOU,

Téléphone : (+33) 2 69 61 18 56,

Fax : (+33) 2 69 61 18 62,

Courriel : greffe.ta-mayotte@juradm.fr

Adresse internet :

http://mayotte.tribunal-administratif.fr .

VI.4.3) Introduction de recours :

Précisions concernant les délais d’introduction de recours : Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles

L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à

L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l’article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux

articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l’organisme (le recours ne peut plus,

toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois

suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique..

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l’introduction de recours :

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

14 Octobre 2021