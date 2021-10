POUVOIR ADJUDICATEUR :

Commune de Bandraboua représentée par le Maire, M. Ahamada

FAHARDINE

MODE DE PASSATION :

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée définie à

l’article L2123 du code de la commande publique.

OBJET DU MARCHÉ :

Travaux d’aménagement de la Rue MANGA MKAKASSI à Mtsangamboua –

Commune de Bandraboua.

DÉCOMPOSITION EN TRANCHE ET EN LOT :

Les travaux seront réalisés en une seule tranche et sont décomposés en 7 lots :

Lot / Désignation :

– 1 : TRAVAUX PREPARATOIRES, TERRASSEMENTS GENERAUX ET GABIONS

– 2 : SOUTENEMENT LIE A LA VOIE, RESEAU DES EAUX PLUVIALES ET ABRIS POUBELLES

– 3 : STRUCTURE, REVÊTEMENT, ACCES PARCELLES, BORDURES ET SIGNALISATION

– 4 : RESEAUX D’ADDUCTION EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

– 5 : RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC

– 6 : AMENAGEMENT PAYSAGER

– 7 : OUVRAGES METALLIQUES

PRÉSENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES :

Voir le règlement de la consultation.

CRITÈRE DE SÉLECTION DES OFFRES :

L’offre retenue sera l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :

Prix des prestations : 40 %

Valeur technique : 50 %

Délai d’exécution : 10 %

RETRAIT DES DOSSIERS :

Les dossiers peuvent être retirés sur le site : https://www.e-marchespublics.com/ , dès la

publication du présent avis

REMISE DES OFFRES :

Les offres seront déposées sur le site : https://www.e-marchespublics.com/

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES :

La date limite de réception des offres est fixée au Vendredi 12 novembre 2021 à 12 h 00

DEMANDES D’INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

– https://www.e-marchespublics.com/;

– Mairie de Bandraboua/Direction Aménagement, Urbanisme et Foncier 238, rue de l’hôtel de ville, 97650 BANDRABOUA, Téléphone : 0269 62 54 18, Fax : 0269 62 54 17 (Djamaldine MADI)

DATE D’ENVOI DE L’AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE À LA PUBLICATION :

14/10/2021

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS :

Tribunal administratif de Mamoudzou