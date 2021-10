Incendie de la voiture du maire de Ouangani: un acte « d’une très grande gravité », critique le pt de l’Association des maires

Le maire de Ouangani semble visé par ce double incendie de ses véhicules professionnel et familial ce jeudi. Le président de l'AMM n'hésite pas à faire le parallèle avec l'incendie de la mairie de Koungou. Une enquête devra permettre d'y voir plus clair.

Ce jeudi 14 octobre, entre 18h et 19h, deux véhicules ont été incendiés sur le parking du lotissement SIM à Coconi. L’un était mis à disposition du maire par le Centre de gestion qu’il préside, et l’autre, le véhicule personnel de son épouse. « Le caractère volontaire et ciblé de l’incendie ne laisse pas de doute : c’est une nouvelle intimidation à l’endroit des élus et responsables politiques de notre territoire », dénonce le maire Youssouf Ambdi qui fait un parallèle avec l’incendie de l’hôtel de ville de Koungou à la fin du mois de septembre.

Les forces de l’ordre, notamment les enquêteurs de la gendarmerie, se sont immédiatement rendus sur les lieux. le maire dit toute sa confiance dans la justice « pour identifier les auteurs de ces méfaits et les sanctionner pénalement ». « Nous assurons enfin à la population que notre détermination reste intacte pour poursuivre nos actions en vue de développer nos collectivités et notre territoire », indique-t-il.

Dans la foulée, le président de l’association des maires de Mayotte (AMM) fait part de son indignation face à l’incendie de deux véhicules du Maire de Ouangani, « Un acte barbare d’une très grande gravité. Les attaques contre les symboles de la République montent d’un cran », en faisant lui aussi le même lien avec l’incendie de l’hôtel de ville de Koungou. « Nous saluons ici le courage du Maire de Ouangani dans sa volonté de faire respecter les lois de la République dans sa commune, n’en déplaisent aux voyous qui veulent semer la terreur. Nous l’encourageons à ne rien lâcher. L’intérêt général triomphera ».