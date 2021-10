Covid : peu de cas en circulation et poursuite de la gratuité des tests

Au cours de la semaine du 6 au 12 octobre, 49 cas de COVID-19 confirmés ont été identifiés parmi les patients domiciliés à Mayotte, soit un taux d’incidence de 17,5 cas pour 100.000 habitants. Le taux de positivité est descendu à 1%.

L’ARS Mayotte informe que les centres de vaccination seront fermés le mardi 19 octobre à l’occasion de la fête du Mawlid. « A l’approche de cette fête, il est primordiale de ne pas relâcher la vigilance. »

Le port du masque, le lavage des mains à l’eau et au savon et le respect de la distanciation physique sont autant de gestes à maintenir tout au long de cette journée. S’agissant des rencontres familiales, il faut éviter dans la mesure du possible les repas impliquant des personnes qui ne partagent pas le même foyer ou prendre les mesures qui permettent de se protéger mutuellement.

De nombreuse personnes porteuses du virus sont asymptomatiques et peuvent ainsi être un vecteur de circulation du virus, sans le savoir, et être une source de contamination pour leurs proches et les personnes fragiles, qui pourront développer une forme grave de la COVID19. C’est pourquoi, face à une population jeune et plus facilement asymptomatique, les autorités ont décidé de maintenir la gratuité des tests à Mayotte.

Dans le reste du pays, et comme l’a annoncé le président de la République, la fin de la gratuité générale des tests de dépistage sera appliqué le 15 octobre 2021 pour les personnes majeures non vaccinées et sans ordonnance. Mayotte n’est donc pour le moment pas concernée par cette mesure.

Pourquoi les tests restent gratuits à Mayotte ?

Afin de tenir compte des spécificités des territoires d’Outre-mer, notamment en matière de situation sanitaire et d’offre de soins, l’application de la fin de la gratuité des tests y sera adaptée.

À Mayotte, le dispositif de fin de remboursement des tests ne s’appliquera pas pour le moment.

En plus de la vaccination, les tests continuent à jouer un rôle essentiel dans la maitrise de l’épidémie. Le dépistage de la Covid-19 par la réalisation des tests est essentiel, y compris pour les personnes asymptomatiques, pour casser le plus rapidement possible les chaînes de contamination et ainsi lutter contre la propagation du virus. Il permet d’identifier les « contacts à risque » des personnes dont le test est positif, de les isoler et de les tester à leur tour 7 jours plus tard.

Le dépistage, le respect de l’isolement et des gestes barrières relèvent de la responsabilité de chacun pour faire barrage au virus et éviter le recours à des mesures plus contraignantes pour la population.

Mayotte compte plus de 40 points de dépistage. L’accès au test est rapide pour toutes les personnes qui en ont besoin, sans rendez-vous, sans ordonnance et sans avance de frais. Les résultats sont disponibles en 30 minutes pour les tests antigéniques et sous 24h pour les tests RT-PCR.