Retour en force de la course de laka à Bambo ouest le 31 octobre

Le « Défi du fundi, courses de laka » est une course initiatique ouverte à tous. Dans un esprit de partage, les concurrents se lancent, souvent pour la première fois, à bord d’un laka (une pirogue à rames en shimaoré) pour une course de 3 kilomètres.

L’objectif du Parc naturel marin, de la commune de Bouéni et de l’association Laka : faire perdurer la pirogue traditionnelle dans la vie mahoraise et promouvoir les énergies durables. Pour sa 7ème édition, la course de laka attend un large public à Bambo Ouest, dimanche 31 octobre. Venez relever le défi !

Des courses pour tous !

Trois courses de pirogues seront organisées sur la journée du dimanche 31 octobre de 8h à 17h, à Bambo Ouest, dans la commune de Bouéni :

le défi des jeunes fundis (de 14 à 18 ans)- inscription gratuite

le défi des fundis adultes– inscription : 20 € par pirogue *

le défi des fundis entreprises– inscription : 60 € par pirogue *

A bord de pirogues de deux places, les participants suivent une boucle de 3 km au large de Bambo Ouest. Tout au long du parcours des bateaux professionnels veillent à la sécurité des concurrents.

Les pirogues, les collations de midi et le matériel de sécurité sont fournis par les organisateurs.

Les recettes sont reversées aux piroguiers qui mettent leur embarcation à disposition des organisateurs.

Une journée sans plastique

Des gourdes réutilisables seront offertes aux concurrents afin d’éviter les bouteilles en plastique à usage unique. Les organisateurs comptent sur le bon sens de chacun pour trouver une plage propre à la fin de l’évènement, sans déchets finissant à la mer.

Tous les participants sont les bienvenus ! Que l’on soit jeune, adulte ou que l’on souhaite concourir pour son entreprise ou son association, il y a des courses pour tous les styles !

Pour vous inscrire : remplissez une fiche d’inscription, en téléchargement sur le site internet du Parc : www.parc-marin-mayotte.fr (merci de bien lire le règlement de la course)

Pour s’entraîner …

L’association Laka est disponible pour les participants qui souhaitent faire des séances d’entraînement en pirogue. N’hésitez pas à contacter l’association au 0639 27 54 40

Puis, prenez rendez-vous à l’un des 5 points d’inscription suivants pour déposer votre inscription et votre paiement (en chèque ou en liquide) :