Investissements actuels et à venir autour de l’aéroport

Dans le cadre du projet de rallongement de la piste validé par le président de la République, la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) a été reçue en délégation la semaine dernière, par le président du groupe EDEIS, exploitant de l’aéroport de Mayotte.

Pendant trois jours, les membres de la DGAC ont pu visiter les infrastructures, les projets en cours et prendre connaissance de la vision du développement de la plateforme. « Au cœur des échanges se trouvaient les projets de développement complémentaires à la piste longue et indispensables à la croissance et l’attractivité du territoire. »

L’autre actualité c’est l’inauguration de la centrale « Djema 1 », installée et exploitée par COREXSOLAR International, constituée de près de 3000 panneaux sur la toiture de l’aéroport de Mayotte. Elle est entrée en service début octobre 2021. « Cette production d’électricité durable offre une puissance de 900 kWc, soit ramenée à l’année, environ 1.150 MWh, directement injectée sur le réseau EDM, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 920 foyers environ ».

La direction de EDEIS annonce la proche couverture du parking voitures en 2022, avec la aussi, pose de panneaux photovoltaïques, des ombrières baptisées « Djema 2 ».