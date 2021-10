Les associations et la DMP accompagnent les étudiants mahorais dans leurs démarches à Lille

Les étudiants mahorais fraichement arrivés en métropole sont mieux entourés, assure la Délégation de Mayotte à Paris (DMP). Avec le Centre d’Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ) de Paris, ils participent aux ateliers CV, lettre de motivation et entretien de la journée d’accueil des étudiants mahorais qui aura lieu à Lille le samedi 16 octobre 2021 à 12 heures.

Organisée par l’Association des Mahorais de la Métropole Lilloise (AMML), cette journée conviviale d’accueil des étudiants nouvellement arrivés à Lille et sa région a pour objectif de leur permettre d’apprendre à se connaître, d’échanger et de partager de bons moments avec les anciens. A cette occasion, des ateliers de sensibilisation et de formation sont proposés.

En partenariat avec le CIDJ, dans le cadre de conventions avec la région Ile-de-France (IDF), la délégation organise depuis 2019, des ateliers intitulés « techniques de recherche d’emploi », pour les stagiaires et les apprentis. « Beaucoup de nouveaux étudiants arrivant dans l’hexagone ne sont pas parfaitement à l’aise avec ce type de démarche et familiers avec les institutions nationales, ces ateliers ont donc pour objectif de les aider à établir un CV et une lettre de motivation pertinents et se créer un réseau. »

Des journées qui facilitent l’insertion des nouveaux étudiants, et avec la solidarité et l’engagement des associations mahoraises locales, « l’étudiant mahorais qui arrivent en 1ère année d’étude en Métropole peut à la fois, faire face aux tracas administratifs et éviter l’isolement social qui impacte la qualité des conditions de réussite des études. #OuiMayottebouge », conclut la DMP.