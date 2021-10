INSEE: à Mayotte, 66% des habitants vivent dans un quartier en difficulté

L'INSEE publie un état des lieux des zones les plus accompagnées parce que les plus défavorisées, les quartiers politiques de la ville. S'il est globalement encourageant en métropole, il l'est moins en outre-mer où les mesures semblent peiner à prouver leur efficacité.

Contrairement à ce que laisse entendre le terme, la Politique de la ville ne relève pas de la commune mais de l’Etat. Elle a été initiée en France à la fin des années 70 alors qu’émergeait le problème des banlieues. Son objectif est d’améliorer la vie quotidienne des habitants des territoires en difficulté. Avec un objectif, réduire le fossé qui les sépare des quartiers les plus favorisés pour renforcer l’égalité des chances.

Cette politique se concrétise à travers des contrats de ville, signés par l’Etat, les collectivités locales et leurs partenaires, qui s’engagent dans le domaines de la cohésion sociale, de l’emploi et du développement économique, du cadre de vie et du renouvellement urbain.

A Mayotte, les 17 communes bénéficient de ses financements, chacune comprend un à trois quartiers Politique de la Ville (QPV). 36* quartiers ont ainsi été classés comme prioritaires, dont 4 bénéficient de la Nouvelle politique de rénovation urbaine (NPRU), M’gombani, Kawéni, La Vigie, Majikavo Koropa.

Pour donner une idée de la disparité sur le plan national, 66 % de la population de Mayotte vit en QPV en 2018, 19% à La Réunion, contre un peu moins de 3 % en Bretagne. Entre 2013 et 2018, la part de la population résidant en QPV a diminué d’au moins 2 points dans 124 communes de France et augmenté de plus de 2 points dans 25 communes principalement dans les DOM, en Île-de-France et dans le quart nord-est de la France.

Cela ne surprendra personne et la comparaison avec la métropole n’apporte guère d’enseignement en dehors du constat que des régions y sont plus sinistrées que d’autres, puisque dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, dans le quart nord-est de la France, les départements franciliens du Val de Marne, de l’Essonne, du Val d’Oise et de la Seine-Saint Denis et les départements du sud-est (Bouches du Rhône, Vaucluse et Gard) plus de 10 % de leur population vivent dans un QPV.

À Mayotte, la part de la population vivant en QPV dépasse 90 % à Acoua, M’Tsangamouji, Ouangani, et Tsingoni.

Consulter Etude INSEE QPV 2021

A.P-L.

* Village QPV : Village de Acoua – Village de Bouéni – Village de Chiconi – Village de Kani Kéli – Village de Mtsamboro – M’tsahara – Village de M’Tsangamouji – Chembenyoumba – Village de Sada – Village de Tsingoni – M’tsangadoua – Village Bandrélé – M’tsamoudou – Iloni – La Vigie (Dzaoudzi) – Choungui – M’tsapéré-Cavani-M’Gombani – La Vigie (Pamandzi) – Village Combani – Mroalé – Dzoumogné – Village de Bandraboua – Bouyouni – Nyambadao – Poroani-Mréréni – Village de Chirongui – Tsararano – Village de Dembéni – Village de Koungou – Barakani – Village de Ouangani – Ongoujou – Majicavo Koropa – Longoni – Kawéni – Kahani – Miréréni