La Semaine de l’évolution professionnelle met en avant les outils gratuits à disposition des salariés

Se former pour évoluer professionnellement, ce n'est pas nouveau. Mais alors qu'il s'agissait autrefois de gravir les échelons dans une seule et même entreprise, les générations actuelles n'hésitent plus à jongler avec des métiers différents. Pour satisfaire les uns et les autres, la semaine de l'évolution professionnelle apporte des solutions.

En métropole les différentes enquêtes sur la perception de l’évolution professionnelle, le degré de connaissance et les attentes du public en matière d’évolution professionnelle montre qu’elle fait de plus en plus partie intégrante de la vie des étudiants, des personnes en emploi ou sans emploi. Quel impact a l’évolution professionnelle sur leur parcours ? Comment est-elle appréhendée ou envisagée, accueillie par l’entourage, évoquée avec l’employeur ? Quel est le degré de connaissance des dispositifs existants ? Toutes ces questions préexistent aussi pour les actifs à Mayotte mais encore faut-il que les dispositifs facilitant une écoute neutre et gratuite soit connus comme le Conseil en Evolution Professionnelle.

Concernant les dispositifs existants, les plus connus en métropole sont le CPF (Compte personnel de formation) à 92%, le bilan de compétences à 91% et la VAE (Validation des acquis de l’expérience) à 84%.

« A Mayotte, nous sommes encore un peu loin de pouvoir nous positionner sur toutes ces interrogations car les salariés n’avaient accès à la VAE que depuis 2006 (2002 dans l’hexagone) de façon libre et gratuite. Le CPF se met progressivement en place depuis le 1er janvier 2020. Il n’y a aucune antériorité sur l’accès au bilan de compétences tout comme au congé individuel de formation ou au droit individuel à la formation « DIF » que le CPF remplace en quelque sorte », explique David Bertelle, directeur d »APIFPAM-CIBC OI.

« Cependant en métropole, le Conseil en évolution professionnelle (CEP) est lui cité à près de 40 %, une proportion démontrant l’importance du besoin de communication autour de ce service gratuit et personnalisé ce qui donc d’autant plus nécessaire à Mayotte et c’est pourquoi ce dispositif est au cœur de la Semaine de l’évolution professionnelle organisée et accessible à distance partout en France depuis la semaine dernière et jusqu’à la fin de cette semaine. »

