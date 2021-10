Accès à l’emploi des mères seules avec enfants : elles sont 7 de Mayotte à partir en formation

Un dispositif innovant avait été lancé par le ministère des Outre-mer en août dernier, pour favoriser l’accès au marché du travail des mères seules, qui ont 1 à 2 enfants âgés de 3 à 6 ans.

Trois DOM étaient visés, Mayotte, La Guyane et La Réunion. Chez nous, c’est la préfecture, LADOM, la Mission locale et Pôle emploi qui se sont fortement mobilisés pour la recherche et la sélection des candidates. Qui se sont ensuite entretenues avec les porteurs du projet au niveau national, et notamment l’AFPA et LADOM.

À l’issue de ces entretiens, 7 femmes de Mayotte ont été retenues pour intégrer le dispositif, limité à 12 places pour l’ensemble de l’outre-mer.

Âgées entre 20 et 30 ans, elles vont pouvoir bénéficier d’un accompagnement complet, associant une qualification professionnelle dans le secteur de l’hôtellerie tourisme, un logement conjoint avec leur(s) enfant(s) ainsi que sa prise en charge scolaire et un accompagnement socio-éducatif de la famille.

Les bénéficiaires ont été reçues le vendredi 8 octobre à la Préfecture en présence du sous-préfet Claude Vo-Dinh, de la Directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, Taslima Soulaimana, du Directeur de LADOM, Mohamadi Madi Charif, du Directeur adjoint de la Mission locale, Madi Djabiri ainsi que de la chargée de formation Mariama Mze.

Cette rencontre a été l’occasion de communiquer aux lauréates les dernières modalités concernant leur voyage et de les encourager pour leur la poursuite de leur projet.

Les jeunes mères ont quitté Mayotte le dimanche 10 octobre avec leurs enfants pour rejoindre le centre AFPA à Chambéry (Savoie) où se déroulera la formation pour une période 10 mois.

Des personnes du réseau de LADOM les ont accueillis à Paris puis à Lyon et un référent désigné au sein de l’AFPA les accompagnera durant tout leur séjour et dans toutes leurs démarches administratives.