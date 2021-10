Jeux des Iles : la démarche volontariste du conseil départemental

Le faible taux d’équipement du Département en infrastructures sportives et le délabrement de l’existant, reste un point faible dans la candidature de Mayotte pour le Jeux des Iles 2027 et deux ans avant, ceux des Jeux des Jeunes en 2025. Les études font état d’un investissement nécessaire de 147 millions d’euros, « s’y ajoutent la construction d’un village olympique et la nécessité d’investir sur différents modes de transports collectifs en fonction des lieux d’implantation des équipements destinés aux jeux », rapporte le conseil départemental qui veut y croire, « la mobilisation est intacte » dans la maison font savoir les élus.



Pour rappel, ils ont délibéré le 5 octobre dernier, sur la création d’un poste de Délégué aux Jeux des Iles, un chargé de mission de catégorie A, qui sera directement rattaché au Directeur général des services, et dont la mission s’éteindra si le projet ne semble pas viable, avait annoncé le président Ben Issa Ousseni.

Le volontarisme affiché se base sur les bons résultats des sportifs mahorais à chaque participation aux Jeux, qui s’entrainent pourtant avec peu de moyens, la plupart du temps dans les plateaux au grand air. Encore faut-il parvenir à se doter d’infrastructures et de les entretenir comme le faisait remarquer le conseiller de Kavani. La mission, s’ils y parviennent, permettra de donner un porte-voix à Mayotte qui en manque dans le « concert des nations de l’océan Indien », et « d’amener la jeunesse vers la pratique du sport de haut niveau, en faisant du rendez-vous de 2027 une source de motivation supplémentaire. »

« Il appartient dès lors au Conseil départemental de saisir très officiellement les autorités centrales pour inscrire dans les faits ce projet majeur du territoire et recueillir les financements nécessaires pour sa réalisation » rappelle la délibération. Le président Ousseni va dans ce sens poursuivre les démarches de lobbying à Paris.

Dans un courrier commun du 2 mars 2021, à l’initiative du président du Conseil départemental, les parlementaires de Mayotte, le président de l’association des Maires et celui du CROS se sont adressés au Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des sports Jean-Michel Blanquer, avec copie à Jean-Yves le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des sports et Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, pour demander au gouvernement « de confirmer son soutien à une démarche collective visant à permettre à Mayotte d’accueillir les Jeux des Jeunes de 2025 et ceux des Iles de 2027, et d’indiquer les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour garantir le succès de ce chantier capital en cette période cruciale pour le développement de Mayotte ».

Si les élus notent un « accueil favorable » du gouvernement, le programme financier conséquent doit encore être appuyé par du concret.